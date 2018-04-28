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الحكم على 13 أمين شرطة بتهمة التحريض ضد "الداخلية"

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تأجيل محاكمة "أبوجبل" و12 شرطيًا في التحريض على الداخلية

وزارة الداخلية

الداخلية

التحريض

محاكمة امناء الشرطة

التحريض ضد الداخلية

تصدر اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، حكمها على 13 أمين ورقيب شرطة، في مقدمتهم أمين الشرطة منصور أبوجبل، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، والتحريض ضد جهة عملهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم التحريض ضد وزارة الداخلية، من خلال التخطيط للظهور في إحدى البرامج التليفزيونية، والتحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.


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