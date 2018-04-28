"يجب محاكمة اللى يجيب سيرة الإخوان"

28 أبريل 2018 - 09:44 ص

أبدى اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، استياءه من مطالبة كمال الهلباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، بالمصالحة مع الإخوان، قائلاً: "هو مين علشان يوفق بين الدولة وعصابة"، حسبما قال.

وأشار "المقرحي"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "حكاية وطن"، المذاع عبر فضائية "ال تي سي"، إلى أن التعاطف مع الإخوان درجة من درجات الانضمام للجماعة.

وطالب مساعد وزير الداخلية الأسبق بمحاكمة كل من يتحدث عن الإخوان أو "يجيب سيرتهم أو اسمهم على لسانه".

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