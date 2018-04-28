عماد حسين: 5 خطوات للتعامل مع أزمة الأمطار

28 أبريل 2018 - 09:50 ص

حدد عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي، عددًا من الخطوات بها يمكن التعامل مع أزمة هطول الأمطار والتجنب لأخطار ما ينتج عن هذا الأمر، وأولى الخطوات هى الاعتراف بوجود أزمة لعلاجها من قبل وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي لأن البلد أصيب بالشلل شبه الكامل فى الأيام الأخيرة، كما أن الأمر يحتاج تفسير من رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس محمد رسلان والذي قال نصًا: «مصر خالية من شبكات تصريف الأمطار، والموجة الأخيرة شهدت سقوط مياه أكبر من قدرة الشبكات فى عدد من المناطق».

وأضاف حسين خلال مقاله الذى نشر بـ"الشروق" تحت عنوان "غرقنا فى نصف شبر مية يا سيادة الوزير" أنه على المسئولين الإعلان عن تكلفة إنشاء شبكة الصرف الصحي، أو تحسينها، وإذا فكرنا فى عمل شبكة تصريف شاملة فى مصر بأكملها وليس فى القاهرة، فكم تتكلف، وهل يمكن التضحية بأحد بنود الإنفاق الأساسية، فضلاً عن أهمية معرفة طريقة عمل العاملون في مرفق المحليات المختصين بالأمر، من أول عمال النظافة الذين تحول بعضهم إلى متسولين يقفون علنا في الشوارع والإشارات.

وتابع الكاتب الصحفي قائلا :" حينما يتحدث غالبية المواطنين، عن ضعف الجهاز الإداري وتسيبه وأحيانا تواطئه، فعلى الحكومة أن تقلق ما حدث الأسبوع الماضي، يحتاج علاجا سريعا وان تلتقط الحكومة الإشارة، وتشرع فعلا فى محاسبة المقصرين وتبدأ فى البحث عن حل جذري لهذه المشكلة ".