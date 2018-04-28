نافعة يكشف تفاصيل مثيرة عن تفتيشه بمطار القاهرة

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سرد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ما حدث معه في مطار القاهرة أثناء عودته من الأردن، قائلاً: "فتشوا في نقودي".

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "عدت من الأردن بعد مشاركة في مؤتمر مهم عن سبل النهضة العربية.. خضعت للتفتيش كالعادة عند الذهاب والإياب لكنه كان أدق هذه المرة وشمل حافظة أوراقي الشخصية والمحمول والنقود".

وأردف: "لا أعرف عم يبحثون، لم أعد أشعر بالغضب وإنما بالحزن على مصر لأن الأمن فيها تحول إلى عملية بيروقراطية انتقامية فجة".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة: "نافعة" حيث قال إبراهيم هلال: "لا يدركون أن الأمن الحقيقي هو الأمن الذي ينبع من إحساس المواطن بأن كرامته محفوظة والحد الأدنى من المعيشة متوفر من خلال نظام اجتماعي تضمنه الدولة".

وأضاف آخر: "سبحان الله زميلي رجع من مصر أمس واسأله عن حالها قال بالحرف الناس يفتقدون حسني مبارك حتى الضحكة ما هى ضحكة المصريين".

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