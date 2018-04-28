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مشاجرة عنيفة بين 4 أشخاص لخلافات الجيرة

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المنوفية

مشاجرة عنيفة

اندلعت مشاجرة عنيفة أصيب خلالها 4 أشخاص بإصابات متفرقة بسبب خلافات الجيرة بكفر أرشوم بدائرة مركز تلا بالمنوفية.

وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، يفيد بنشوب مشاجرة ووقوع ومصابين بكفر أرشوم دائرة المركز.

والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول "هـ.ا.ع" 26 سنة عامل مصابًا بجرح قطعى بالرأس، وعمه "ا.ع.ا" 39 سنة، مصابًا بكدمة بفروة الرأس، وطرف ثان "ا.ع.ح" 39 سنة، وشقيقاه "ح" 52 سنة عاطل مصاباً بكدمات بالرأس والظهر، و"ا" 44 سنة مؤهل متوسط مصابًا بكدمات بالرأس وجميعهم مقيمون كفر أرشوم دائرة المركز.

وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب، وإحداث ما به من إصابات لخلافات بسبب الجيرة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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