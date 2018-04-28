حقوقى: سيدفع كل من كسر كوبًا فى الدولة فاتورته

28 أبريل 2018 - 10:04 ص

أكد الحقوقي محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، أن هناك تمويلا خارجيا صهيونيا يستهدف ضرب الشباب المصري، وأنه ما زال هناك خونة.

وأوضح "عبدالنعيم"، خلال حواره ببرنامج "حكاية وطن"، المذاع عبر فضائية "ال تي سي"، أن أمريكا كانت مخططة أن يحارب الشعب دولته دون أن تتدخل، وأنها قامت بتمويل بعض وسائل الإعلام لضرب وحدة واستقرار مصر.

وأضاف: "استردينا قوتنا في ثورة 30 يونيو"، مشددًا على أنه آن الأوان أن يدفع كل من كسر كوبًا في الدولة فاتورته.