  • السبت 28 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:27 ص
بحث متقدم
الرئيس السيسي

بث مباشر.. السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية لتحرير سيناء

فيصل القاسم

مذيع الجزيرة يصدم الإسلاميين بهذا الأمر؟

فاروق المقرحي

"يجب محاكمة اللى يجيب سيرة الإخوان"

ارشيف

إحالة واقعة غرق القاهرة الجديدة إلى النائب العام

الدولار

سعر الدولار فى البنوك والسوق السوداء اليوم

صلاح

مدرب منتخب روسيا يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

حفتر

الدعوة السلفية : تعمدنا نشر وفاة حفتر " الحرب خدعة"

صلاح

لو كنت أضع التشكيل لأتى صلاح ثالثا في قائمة اختياراتي

خالد رفعت

قصة رش أمريكا مصر بغاز "الكيمتريل" للتحكم في مناخها

وليد سليمان

أعضاء بالنادي احتفلوا بهدف الأهلي في مرمانا .. سنعاقبهم

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء في المنوفية

قضايا وحوادث

مصرع عامل في صعق كهربائي
مصرع عامل في صعق كهربائي

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

إصابة سيدة وابنتها بسبب الأمطار ببني سويف

#

مصرع فتاة صعقًا بالكهرباء في السويس

#

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء فى المنوفية

#

كشف غموض مصرع عامل داخل مسكنه بمركز بنى مزار

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة، صعقًا بالكهرباء، أثناء قيامه بتنظيف خزان مياه بشركة القاهرة للمجازر بالمنوفية.

وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، وتلقى إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد استقبال مستشفى السادات العام "ش .ي. م" 40 سنة عامل جثة هامدة ادعاء صعق كهربائى.

وبالفحص تبين أن مرافقيه كل من "ع .م"  40 سنة، و "ا .م" 42 سنه، أكدا أنه حال قيام المتوفى باستخدامه موتور كهربائى صغير لتنظيف خزان مياه بالشركة، صعقه التيار نتيجة حدوث ماس كهربائى بالموتور ما أدى إلى وفاته ونفيا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قصة مرض حفتر وعودته الغريبة ومستقبل أحلامه العسكرية

جمال سلطان

المشروع الإسلامي.. "حقيقي" أم "دعائي"؟!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

ماذا يقصدون بالإسلام السياسي؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

تصفية "البطش" .. رسالة البلطجة مجددا ً !

د. حسام عقل

النتيجة على "مفيش".. وطلع "فنكوش"!!

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» خاشقجي : هذا الشخص " كريه" لكن كلامه صحيح
» الإيرانيون مبهورون بأغاني مطربة إسرائيلية
» مطربة شهيرة تظهر مع ممثل إباحي وتعلق: مش عيب
» رسميا .. إبراهيموفيتش يغيب عن كأس العالم
» سر نقل الطبيب الذي أرشد عن مكان "بن لادن" إلى سجن آخر
» هذا تأثير شرب المياه الغازية على الجنين في بطن أمه
» الدعم المعنوي قد يساعد مرضى السكري في التغلب عليه
» تواتر أخبار عن إقالة قاسم سليماني
» تعليق ناري لـ"التلاوي" عن أزمة السيول الأخيرة
» هذا ما قاله "كونتي" عن بيع تشيلسي لـ"صلاح"
» " حمار جحا " يتسبب فى مصرع سائق توك توك بالغربية

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما