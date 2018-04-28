مصرع عامل صعقًا بالكهرباء في المنوفية

28 أبريل 2018 - 10:12 ص

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة، صعقًا بالكهرباء، أثناء قيامه بتنظيف خزان مياه بشركة القاهرة للمجازر بالمنوفية.

وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، وتلقى إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد استقبال مستشفى السادات العام "ش .ي. م" 40 سنة عامل جثة هامدة ادعاء صعق كهربائى.

وبالفحص تبين أن مرافقيه كل من "ع .م" 40 سنة، و "ا .م" 42 سنه، أكدا أنه حال قيام المتوفى باستخدامه موتور كهربائى صغير لتنظيف خزان مياه بالشركة، صعقه التيار نتيجة حدوث ماس كهربائى بالموتور ما أدى إلى وفاته ونفيا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.