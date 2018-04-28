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إحالة عامل بأوقاف دمياط للمحاكمة استغل عمله لارتكاب أعمال منافية بآداب

قضايا وحوادث

النيابة الادارية
النيابة الادارية

شيماء السيد

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كاميرات المراقبة

مقر منطقة الأوقاف

منطقة الأوقاف

دمياط للمحاكمة العاجلة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة عامل خدمات معاونة بمنطقة أوقاف دمياط للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية قيامه بفتح مقر منطقة أوقاف دمياط يوم 24/9/2017 لأشخاص من غير العاملين بالمنطقة بعد مواعيد العمل الرسمية والسماح لهم بدخول مقر المنطقة ليلاً واعتياده القيام بذلك وانتشار الأقاويل بين سكان المنطقة بقيام المذكور بتسهيل ارتكاب أفعال منافية للآداب العامة داخل مقر منطقة الأوقاف ليلاً.

وكانت النيابة الإدارية بدمياط – القسم الأول قد تلقت بلاغ هيئة الأوقاف المصرية بشأن مذكرة مدير منطقة أوقاف دمياط ضد عامل خدمات معاونة بالمنطقة لقيامه بفتح المنطقة يوم 24/9/2017 بعد مواعيد العمل الرسمية دون إذن أو تصريح رسمي وسماحه بدخول رجل وسيدة من غير العاملين بها لمقر المنطقة.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة في القضية رقم 700لسنة 2017 بمعرفة محمد عبد الناصر - وكيل النيابة تحت إشراف المستشار  أحمد محمد العدوي – نائب رئيس الهيئة -مدير النيابة عن قيام المتهم المذكور بتمكين ربة منزل وآخر مجهول من دخول مقر منطقة أوقاف دمياط يوم 24/9/2017 الساعة 7.15 مساءً في غير مواعيد العمل الرسمية، و أن المتهم هو المكلف بفتح وإغلاق مقر المنطقة في يوم 24/9/2017 وأن وقت عمله الرسمي من الساعة 7.30 صباحا حتى 3.30 مساءً وإنه ليست له أي أعمال بمقر المنطقة أو خارجها بعد الساعة 3.30 إلا أن المتهم حضر في اليوم سالف الذكر الساعة 7.15 مساءً وصعد إلى الطابق الثالث الكائن به مقر منطقة الأوقاف، وفي ذات الوقت توقفت سيارة أمام العقار نزل منها رجل وبرفقته سيدة من غير العاملين بالمنطقة أو قاطني العقار وصعدا إلى الدور الثالث -وهو الذي به مقر المنطقة- وكان المتهم بانتظارهما ثم انصرف بعد صعودهما مباشرة وأن الرجل والسيدة تواجدا بالشقة التي بها مكتب مدير المنطقة بالدور الثالث لمدة تجاوز نصف الساعة.

واستمعت النيابة إلى رئيس إتحاد ملاك العقار الكائن به مقر منطقة الأوقاف والذي شهد بأنه أثناء عودته من عمله وجد تجمع شباب أمام العقار يسألون عن سيدة صعدت العقار ولم تنزل فقام بسؤال قاطني العقار وتفتيش السطح ولم يجدها ولم يتبق سوى شقق مقر منطقة الأوقاف فقط والتي كانت مغلقة، وبتفريغ سجل كاميرات المراقبة الخاصة بالعقار تبين دخول سيدة إلى العقار من البوابة الرئيسة ومعها رجل غريب ليس من سكان العقار أو من العاملين بالمنطقة الساعة 7.15 مساءً وأن المتهم المذكور دخل قبلهما ببرهة للعقار وصعد لمقر المنطقة ونزل أكثر من مرة ثم انصرف مباشرة بعد صعدوهما إليه وإن الشخص الذي كان برفقة السيدة انصرف بعد نصف ساعة بمفردة.

كما استمعت إلى شهادة حارس العقار والذي شهد بأنه كان هناك شباب ينتظرون أمام العقار عقب عودته من صلاة العشاء يسألون عن سيدة صعدت العقار وأنه صعد يبحث عنها و لم يجدها الا أنه بعد انصرافهما وجد السيدة تنزل مسرعة وتطلب منه أن يخفيها بغرفته خوفاً من أهلها كما شهد بأن المتهم المذكور معتاد على التردد على المنطقة في غير أوقات العمل الرسمية ومعه سيدات من غير العاملين بالمنطقة وإنه سيء السمعة.

وبطلب تحريات البحث الجنائي لقسم شرطة دمياط أول وردت للنيابة التحريات السرية تؤكد صحة واقعة قيام المتهم باصطحاب سيدة ورجل مجهول داخل مقر منطقة أوقاف دمياط يوم 24/9/2017عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

وبناءً على ما تقدم قامت النيابة بمواجهة المتهم بالاتهام الثابت قبله وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم المذكور للمحاكمة العاجلة.


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