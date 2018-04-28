4 أسباب وراء أزمة التيار اليسارى والليبرالى

28 أبريل 2018 - 10:30 ص

حدد الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية والباحث بجامعة ستانفورد الأمريكية، القضايا الجوهرية التي تسببت في أزمة للتيارين اليساري والليبرالي في البلاد العربية، مشيرًا إلى أن التقصير الذي أصاب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين تسبب خللاً لهذه التيارات في مناهجها، فهناك اختلالات اقتصادية واجتماعية طاحنة أبرزها الفقر والبطالة والهجرة غير الشرعية وانهيار مستويات الخدمات الأساسية المقدمة في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة وتهافت شبكات الضمان الاجتماعى، ولكن نتيجة لعدم قدرة التيار الدينى فى حل مثل هذه المشكلات فهنا يملك اليسار العربى وكذلك الليبراليون الملتزمون اجتماعيًا فرصة حقيقية لصياغة رؤية بديلة تدفع إلى الواجهة بالجوهر الكامن وراء نواقص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ألا وهو قضايا العدالة والمساواة ومكافحة البطالة وبناء شبكات فعالة للضمان الاجتماعى وتقليص الفجوة متزايدة الاتساع بين الأغنياء والفقراء فى المجتمعات العربية.

وأضاف حمزاوى خلال مقاله الذى نشر بـ"الشروق" تحت عنوان "اليسار المتراجع والليبرالية الضعيفة وعزوف المواطنين عنهما"، إن الحريات السياسية والمدنية والفردية لتلك التيارات السياسية لم تعد أغلبية النخب الحاكمة فى بلدان العرب ترفع يافطات الإصلاح الديمقراطى والانفتاح السياسى، فما زالت غيابات تداول السلطة وحكم القانون والفصل والتوازن بين السلطات ومعدلات المشاركة الشعبية المنخفضة فى الحياة السياسية على حالها لم تتغير أو تتحسن جديا.

وتابع أستاذ العلوم السياسية مستكملا: "إخراج النقاش العربي من خصوصيته الخانقة إلى رحابة الحوارات العالمية، فليست بلداننا العربية بمفردها هي التي تعانى اختلالات اقتصادية واجتماعية وسياسية طاحنة، بل هو هم إنساني مشترك وإن تعددت إرهاصاته وتعددت تداعياته فقضايا العدالة والحرية والمساواة والتضامن ما لبثت تطرح نفسها على المجتمعات المتقدمة والنامية على حد السواء وتبدو أهميتها اليوم مرشحة للتصاعد".