» الأهلى يستأنف تدريباته عقب خسارة القمة

28 أبريل 2018 - 10:34 ص

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم السبت بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو الفريق لمدة 24 ساعة بعد مباراة الزمالك وذلك خوفًا من تعرضهم للإصابة أو الإجهاد.

في السياق ذاته وجه البدرى اللوم للاعبين بعد المباراة، وطالبهم بضرورة تجاوز هذه الكبوة، قبل مباراة الأسيوطي، بكأس مصر والمقرر إقامتها بعد غد الاثنين.

ويسعى المدير الفنى لمعالجة الآثار السلبية، خلال تدريب اليوم بعقد جلسات خاصة مع اللاعبين لتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها مؤخرًا.

فى السياق نفسه يخضع سعد سمير مدافع الفريق لاختبار طبى، اليوم السبت، تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق بعد إصابته بكدمة فى الركبة أمام الزمالك.

ويحسم الاختبار الطبى موقف اللاعب من المشاركة أمام الأسيوطى من عدمه لا سيما أن اللاعب أصاب الجماهير بالخوف عليه حين بكى لحظة استبداله بالمباراة.