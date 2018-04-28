موعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وستوك سيتي

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يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف بين صفوف اللاعب محمد صلاح، فريق ستوك سيتي على ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

"الريدز" يدخل هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة للغاية بعدما حقق الفوز على روما بخماسية مقابل هدفين فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعي "ليفربول" لتقديم مباراة قوية، وحصد الـ3 نقاط على حساب ستوك الذى يعس هو الآخر لتحسين مركزه حيث يحتل المركز الـ19 التاسع عشر برصيد 29 نقطة وهو فاقد الأمل للتواجد في الدوري خلال الموسم المقبل بسبب الأداء الضعيف خلال الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن تلك المباراة تشهد مواجهة مصرية اليوم بين محمد صلاح نجم ليفربول هداف الدوري الإنجليزي ورمضان صبحي لاعب ستوك سيتي وزميله فى منتخب مصر.

وتنطلق أحداث اللقاء في الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم، وتذاع على  قناة بي إن سبورتس الرياضية حصريًا.


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