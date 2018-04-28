» الأغذية الطبيعية التي تجعل شعرك "طويل وناعم"

28 أبريل 2018 - 10:48 ص

يحتاج الشعر إلى بعض العناصر كي ينمو بصورة صحية وتستطيع فيه حواء الحصول علي شعر طويل وناعم.

أهم الأغذية التي تتوافر فيها تلك العناصر:

اللحوم والدجاج: غنية بالمواد البروتينية التي تمد الشعر بالأحماض الأمينية الضرورية لإنبات الشعر ، كون نقص البروتينات في الوجبات يجعل الشعر ضعيفاً عرضة للتساقط .

السبانخ: غني بفيتامين البيوتين المفيد للشعر وخصوصاً في ما يتعلق بالأدهان التي يفرزها الجلد وفروة الرأس وفي حال نقص البيوتين فإن الشعر يتعرض إلى التساقط والتقصف . - الجزر : غني بمادة بيتا- كاروتين التي يحولها الجسم إلى فيتامين A المهم جداً للنظر والشعر .

الحبوب الكاملة: تزود الشعر بفيتامينات المجموعة B المهمة جداً لتأمين صحة الشعر ولمقاومة الشيب واستعادة الشعر لونه الطبيعي وكذلك تعد هذه الفيتامينات مهمه لتنظيم إفراز المادة الزيتية للمحافظة على رطوبة الشعر وكذلك الحبوب الكاملة تحتوي على عناصر مهمة للشعر مثل معدن الزنك والحديد .

الخضراوات الورقية الداكنة اللون مثل الخس والملوخية والجرجير غنية بالفيتامينات والمعادن التي تساهم في إنتاج المادة الزيتية ( sebum ) من قبل بصيلات الشعر وهذه المادة ضرورية لتأمين الرطوبة للشعر لحمايتة من التعرض للجفاف والتقصف.

بذور الكتان والأسماك خصوصاً السلمون والمحار والسردين غنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3 التي يسبب عدم وجودها في الغذاء جفاف فروة الرأس وشعر باهت ضعيف فاقد للحيوية والنضارة.

البيض يحتوي على بروتينات عالية الجودة غنية بجميع الأحماض الأمينية الأساسية وغير الأساسية .

الجوز والمكسرات غنية بالبروتينات والأحماض الدهنية التي تكسب الشعر بنية قوية خلال مراحل تكوينه كما تساهم في إعطاء الشعر المرونة والطراوة وتزود المكسرات الشعر ببعض المعادن الأساسية له مثل السيلينيوم والزنك ،والذي نقصهم يسببان جفاف الفروة وتساقط الشعر .

البقوليات : مثل العدس والفول والحمص توفر للشعر كمية جيدة من المواد البروتينية والحديد والزنك .

الكبد : من أغنى الأطعمة بعنصر الحديد الضروري لمنع تساقط الشعر .

مشتقات الألبان قليلة الدسم مصدراً جيداً للكالسيوم والبروتينات والفيتامينات الضرورية لنمو الشعر .

الأفوكادو : يحتوي على فيتامين E وعلى الدهون غير المشبعة الضرورية لنمو الشعر بشكل صحي .

التوت : يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على زيادة نمو الشعر وصحة فروة الرأس .