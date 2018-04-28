أسرار هدم كنيسة رسمها فنان مسلم

28 أبريل 2018 - 10:50 ص

تسود حالة من الغموض بمركز مطاي شمال محافظة المنيا بسبب هدم كنيسة القديس مار جرجس، حيث تضاربت الآراء والأسباب حول من يقف وراء عملية الهدم.

الناشطة القبطية وحفيدة مؤسس الكنيسة مونيكا حنا أكدت أن الكنيسة مر على بنائها 90 عامًا، والذى قام برسمها فنان مسلم، فهى تؤرخ لتاريخ مصر الحديث الذى كان فيه المسلمون والمسيحيون لديهم علاقات أقوى وأعمق ببعضهم البعض.

وأضافت أن سبب هدم الكنيسة هو مسح تاريخ العائلة، والتي قام ببنائها جدها، لافتة إلى أن الأنبا جورجيوس، اشترى منذ 6 سنوات بأرض تحت اسم «أرض رفعت» وأخذ تصريحا ببنائها، وتم بناء الأساسات والدور الأول، وبعد ذلك توقف البناء لخلافات لم يذكر سببها، وبعد ذلك تم قرار هدم البناء.

كما قامت حفيدة القديس بنشر تاريخ الكنيسة علي صفحتها الخاصة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وأنه في الليلة الواقعة بين 25 و26 أبريل الجاري، قام أسقف مطاي، المنيا، بهدم كاتدرائية المدينة القديمة، لافتة إلى استغلال يوم العطلة لتمرير العملية دون عائق، وأن هذا السلوك يثير الشكوك حول سلامة الإجراءات الإدارية، ليس فقط ضد قوانين البلاد، والتي سيتم تقييمها في الوقت المناسب في المحاكم المصرية، ولكن عملية الهدم هي ضد القوانين الأخلاقية للكنيسة.

وأشارت إلى أن الشكوك تثير أكثر حول الأسقف، الذي قام بشراء قطعة أرض أخرى لهذا الغرض واستخرج جميع التصاريح اللازمة ولكن بسبب مشاكله الشخصية مع أصحاب الأرض توقف عن البناء.

وأوضحت أن الكاتدرائية بنيت من قبل مرقص جرجس سعد (1878-1933)، - رجل أعمال في مدينة مطاي- في عام 1929.

وتابعت مونيكا في حديثها أنه إلى جانب انتهاك حقوق الملكية، ارتكب رئيس الأساقفة جريمة ضارة ضد التراث الثقافي ، كما تقع مسئولية الهدم أيضاً على الإسكان في المجلس المحلي وتسرعه في إصدار تصريح الهدم بدون أي اعتبارات لتاريخ وعراقة المبنى.

وأوضحت أن الكنيسة تشكل وعيا في التراث لأنها في الواقع واحدة من أقدم المباني في المدينة ، فهناك عنصر آخر مهم يساهم في تأهيل الكنيسة كتراث، وهو أن رسومات حامل الأيقونات كانت من عمل فنان مسلم، عمل أيضًا في القاهرة في كنيسة في حي الأزبكية.

وأشارت إلي أن رسامًا مسلمًا تم تسميته لتزيين كنيسة مسيحية يتكلم أيضا عن أحوال البلاد في عشرينيات القرن العشرين حيث كانت هناك بعد أعمق بين المسلمين والمسيحيين، عندما تمت دعوة الكهنة لإعطاء مؤتمرات للأزهر ورجال الدين المسلمين ليتحدثوا في الكنائس، عندما سادت العواطف القومية على الطائفية .

ومضت في حديثها أن هذا الغل الشديد من قبل الأسقف في هدم الكنيسة، لم تتعمد الكنيسة القبطية فقط إلى المراوغة في حقوق العائلة، التي كانت تملك المبنى، بل إنها أهانت أيضًا ذكرى مؤسس الكنيسة الذي أقامها لفائدة الكنيسة منذ 90 عام.

وأكدت أن هذه ليست عملية التدمير الأخيرة وربما الأصغر من الانتهاكات التي ارتكبتها الكنيسة القبطية ضد تراثها الثقافي: من بين أحدثها هدم قلايات الرهبان والتي تاريخها يرجع الى القرن الثامن عشر في دير السريان والعديد من المواقع التاريخية والأثرية الهامة الأخرى القبطية.

وطالبت الكنيسة القبطية بإعادة التفكير في استراتيجيتها برمتها فيما يتعلق بالتراث الثقافي.