اليوم.. محكمة النقض تفصل فى أحداث مطاى

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التهمسن

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تصدر محكمة النقض، اليوم السبت، حكمها في الطعن المقدم للمرة الثانية على 124 متهما في قضية أحداث اقتحام مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا على حكم محكمة جنايات المنيا الصادر في 7 أغسطس 2017 بمعاقبة 12 متهمًا بالإعدام شنقا، بعد موافقة فضيلة المفتي وبالسجن المؤبد لـ110 وبالسجن لمدة 10 سنوات لمتهمين اثنين وذلك فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بأحداث مطاى".

يصدر الحكم برئاسة المستشار فرحان بطران، وعضوية كل من المستشارين سمير سامي، وحازم عبد الرؤوف، وطارق على، وأحمد محمد، وهشام الجندى، وأكرم سيد، وتامر الجمال، وبسكرتارية محمود حماد، وإبراهيم سليم.

وقال محمد طوسون عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إن باقى المتهمين تعاد إجراءات محاكمتهم أمام جنايات المنيا بعد تسليم أنفسهم على بعضهم  عقب إصدار الحكم  الأول فى 7 أغسطس من العام الماضى بحق  المتهمين فى أحداث مطاى.

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