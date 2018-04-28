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حازم منير: نعيش أرض النفاق

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أكد المحامى والحقوقي حازم منير، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، أن عودة بث وإذاعة قصة أرض النفاق للكاتب والروائي الراحل يوسف السباعي ولكن في صورة عمل درامي سيؤديه الفنان محمد هنيدى، إنما هى تمثيل للواقع بكل حذافيره ومشاكله.

وأضاف "منير" خلال مقال له نشر بالوطن تحت عنوان "عودة أرض النفاق" أن  القصة التى جسدها الفنان فؤاد المهندس الذى سعى للترقى الوظيفى وتولى المناصب العليا والمهمة إلا من خلال النفاق والرياء والكذب ومجاملة رؤسائه وتوصيفهم بما ليس فيهم من صفات النجاح والذكاء والتفوق، وهو النفاق الذى تمكن منه بعد أن تناول حبوب الأخلاق السيئة، القصة كانت فى أربعينيات القرن الماضي كشفت  عن المشكلات التى عانى منها المجتمع المصرى ذلك  العصر وهى أزمات  اجتماعية وسياسية وواقع تأثيرها  المباشر على أخلاقيات البشر خلال تلك الفترة.

وتابع عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان سابقًا قائلا: "الأعمال الفنية الخالدة تبقى فى العقول والقلوب، وهى تعكس الواقع بكل آلامه ومآسيه، هى قصة خيالية وشخصياتها مُتخيلة لكنك عندما تسترجعها فى كل أوان وزمان لا ترجع إلى الماضى وإنما تعيش الحاضر بكل صنوفه فكلى شغف ورغبة فى مشاهدة دراما رمضان عن أرض النفاق بعد خمسين عاماً من عرضها فى السينما وبعد سبعين عاماً على كتابتها وكيف ستتعامل مع التفاصيل".


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