حبس 11 شرطيًا 3 سنوات فى التحريض ضد الداخلية

28 أبريل 2018 - 11:04 ص

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، بالسجن 3 سنوات لمنصور أبو جبل و10 آخرين والسجن 5 سنوات لآخرين لاتهامهم بالتحريض ضد الداخلية

صدر الحكم بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور فى أحد البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.