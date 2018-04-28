فتحى سرور يكشف مفاجأة عن قيادي إخواني

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كشف الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، إن شقيقة أحد القيادات الإخوانية الكبرى أتت إليه لكي يترافع عنه ولكنه رفض.

وأضاف في حواره مع جريدة المصري اليوم: "أكرة كثيرًا جماعة الإخوان، وقد حضرت شقيقة المتهم إلى مكتبى وتوسلت إلى الدفاع عنه، لكننى رفضت، وكنت على مدار سنوات طويلة من أكثر المتعصبين ضد جماعة الإخوان".

وتابع: "أنا لم أترافع عن جماعة الإخوان فى قضية الكيانات الإرهابية، وإنما توجهت للمحكمة للدفاع عن سيدة تم إدراج اسمها بطريق الخطأ فى القضية، لأن مهمتي هى تطبيق القانون، وأن ترافعي أن ترافعه فى هذه القضية كان قانونيًا بحتًا، ولا علاقة له بالجماعة التى أكرهها ولا يحب التعامل معها" .


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