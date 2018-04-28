10 ملاحظات على قانون الأسرة داخل البرلمان

28 أبريل 2018 - 11:22 ص

وضعت نهاد أبو القمصان، الناشطة الحقوقية النسوية، مجموعة من الملاحظات التي وجدتها من الضروري أن تتوفر داخل قانون الأسرة المقرر مناقشته داخل مجلس النواب الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن هناك مقترحين قُدما من النائبة عبلة الهوارى وهو يتعامل مع قضايا ومشكلات الواقع والمقترح الثانى للنائب محمد فؤاد عن حزب الوفد والذى طالب من خلاله بإعادة المحاكم الشرعية التي كانت قبل عام 1920 وهو الأمر المرفوض على المستوى الحقوقي.

وأضافت أبو القمصان خلال مقالها الذي نشر بالوطن تحت عنوان "توازن القوى والقانون في الأسرة"، أن القوة الجسدية أولى الملاحظات على مشروع القانون، فكثيرًا ما نجد حالة تعدٍ متعددة من الزوج على الزوجة وأقاربها، فإن كان لها قريب قوى فيدخل المعركة يتعدى على الزوج وأقاربه السؤال أين الدولة والقانون ليحمى الزوجة ويحمى الزوج أيضًا، كما أن القوة المادية فى فرض الزوج حصارًا اقتصاديًا على زوجته لتأديبها، فيحرمها من شقة الزوجية ولا ينفق على الأولاد، فإن كانت موسرة أو تعمل وتستطيع الإنفاق لا يجدي هذا السلاح معها، لكن فى المقابل ترى أنه "من لا ينفق لا يستحق أن يكون أباً ولا يراهم".

واستكملت قائلة: "القوة النفسية تغير موازين القوة تمامًا إذا امتلكت الزوجة القوة النفسية التي تواجه بها الحصار الاقتصادي على الزوج عندها يواجه موقفًا غاية فى الصعوبة، ما بين أهل يدعمونه لفترة عادة قصيرة، ويجد نفسه مع أطفال بعشرات التفاصيل اليومية تؤثر بالسلب على وقته وعقله وعمله، ليراجع موقفه ويعيدهم للأم ومعهم نفقتهم، كما أن يتوافر لقاضى الأسرة صلاحيات الوصول إلى حقيقة دخل الزوجين وأن يكون الزواج الثاني بإذن القاضي ليدرس ملاءمة الشخص لفتح أكثر من بيت".