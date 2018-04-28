  • السبت 28 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر12:51 م
بحث متقدم
أحمد فتحي سرور

سرور يكشف كواليس طرده لـ"محمد مرسى" من البرلمان

ماردونا ينفى كره لميسى

"الفجيرة" الإماراتى يقيل الأسطورة مارادونا

الرئيس السيسي

السيسى: "اصحوا يا مصريين"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

ماذا قال السيسى عن توقيع السادات معاهدة السلام؟

صلاح

مدرب منتخب روسيا يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

الإعلامي جابر القرموطي

تصرف غريب لـ"القرموطي" على الهواء

ارشيف

موعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وستوك سيتي

الكاتدرائية

أسرار هدم كنيسة رسمها فنان مسلم

"نافعة" يكشف معلومات هامة عن "البرادعي"

نافعة يكشف تفاصيل مثيرة عن تفتيشه بمطار القاهرة

شيخ الأزهر

تجميد آيات القرآن الكريم ورد الأزهر.. القصة الكاملة

أبو القمصان:

10 ملاحظات على قانون الأسرة داخل البرلمان

الحياة السياسية

نهاد
نهاد

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

هذه حقيقة فرض رسوم إجبارية على اللاعبين المحترفين

#

برلماني يطالب بتوجيه أموال الجماعات المتحفظ عليها إلى ضحايا الإرهاب

#

نائب تونسي يمزق علم إسرائيل داخل البرلمان

#

هولندا تدرس قانونًا يعاقب بالسجن لمن يسيء للملك

البرلمان

نهاد ابو القمصان

قانون الأسرة

الزوجين

وضعت نهاد أبو القمصان، الناشطة الحقوقية النسوية، مجموعة من الملاحظات التي وجدتها من الضروري أن تتوفر داخل قانون الأسرة المقرر مناقشته داخل مجلس النواب الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن هناك  مقترحين قُدما من النائبة عبلة الهوارى وهو يتعامل مع قضايا ومشكلات الواقع والمقترح الثانى للنائب محمد فؤاد عن حزب الوفد والذى طالب من خلاله بإعادة المحاكم الشرعية التي كانت قبل عام 1920 وهو الأمر المرفوض على المستوى الحقوقي.

وأضافت أبو القمصان خلال مقالها الذي نشر بالوطن تحت عنوان "توازن القوى والقانون في الأسرة"، أن القوة الجسدية أولى الملاحظات على مشروع القانون،  فكثيرًا ما نجد حالة تعدٍ متعددة من الزوج على الزوجة وأقاربها، فإن كان لها قريب قوى فيدخل المعركة يتعدى على الزوج وأقاربه السؤال أين الدولة والقانون ليحمى الزوجة ويحمى الزوج أيضًا، كما أن القوة المادية فى فرض الزوج حصارًا اقتصاديًا على زوجته لتأديبها، فيحرمها من شقة الزوجية ولا ينفق على الأولاد، فإن كانت موسرة أو تعمل وتستطيع الإنفاق لا يجدي هذا السلاح معها، لكن فى المقابل ترى أنه "من لا ينفق لا يستحق أن يكون أباً ولا يراهم".

واستكملت قائلة: "القوة النفسية تغير موازين القوة تمامًا إذا امتلكت الزوجة القوة النفسية التي تواجه بها الحصار الاقتصادي على الزوج عندها يواجه موقفًا غاية فى الصعوبة، ما بين أهل يدعمونه لفترة عادة قصيرة، ويجد نفسه مع أطفال بعشرات التفاصيل اليومية تؤثر بالسلب على وقته وعقله وعمله، ليراجع موقفه ويعيدهم للأم ومعهم نفقتهم، كما أن يتوافر لقاضى الأسرة صلاحيات الوصول إلى حقيقة دخل الزوجين وأن يكون الزواج الثاني بإذن القاضي ليدرس ملاءمة الشخص لفتح أكثر من بيت".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قصة مرض حفتر وعودته الغريبة ومستقبل أحلامه العسكرية

جمال سلطان

المشروع الإسلامي.. "حقيقي" أم "دعائي"؟!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

ماذا يقصدون بالإسلام السياسي؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

تصفية "البطش" .. رسالة البلطجة مجددا ً !

د. حسام عقل

النتيجة على "مفيش".. وطلع "فنكوش"!!

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» العثور على أكبر مجزرة جماعية للأطفال في التاريخ
» الشهيد البطش يتلو القرآن قبل اغتياله
» "وحوي ياوحوي" من آلاف السنين..تعرف عليها؟
» الأغذية الطبيعية التي تجعل شعرك "طويل وناعم"
» الأهلى يستأنف تدريباته عقب خسارة القمة
» "مرتضى" يشطب بعض أعضاء الزمالك
» خاشقجي : هذا الشخص " كريه" لكن كلامه صحيح
» الإيرانيون مبهورون بأغاني مطربة إسرائيلية
» مطربة شهيرة تظهر مع ممثل إباحي وتعلق: مش عيب
» رسميا .. إبراهيموفيتش يغيب عن كأس العالم
» سر نقل الطبيب الذي أرشد عن مكان "بن لادن" إلى سجن آخر

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما