"الفجيرة" الإماراتى يقيل الأسطورة مارادونا

28 أبريل 2018 - 11:35 ص

أعلن نادي الفجيرة الإماراتي، إقالة مدربه الأسطورة الأرجنتيني مارادونا، والجهاز المعاون له من تدريب الفريق، بعدما فشل في قيادة الفريق للعودة إلى دوري المحترفين الإماراتي، بعد التعادل مع خورفكان (1-1) في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى أمس الجمعة.

وخطف اتحاد كلباء، بطاقة التأهل الثانية لدوري المحترفين الإماراتي مساء أمس، باحتلال المركز الثاني في ترتيب دوري الهواة، بعد بني يأس، الذي تأهل من الجولة السابقة.

ولا تزال أمام الفجيرة، الفرصة للتأهل لدوري المحترفين، عندما يخوض دورة ملحق الهبوط.