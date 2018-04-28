ننشر أسماء الشرطيين المحكوم عليهم في التحريض ضد الداخلية

28 أبريل 2018 - 11:42 ص

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، منصور محمد عبد المنعم منصور الغرباوي وشهرته منصور أبو جبل (أمين شرطة - محبوس)، وإسماعيل أحمد مختار حسن (أمين شرطة – محبوس)، وسامي محمد عبد الشافي (أمين شرطة - محبوس)، ومحمد علي إبراهيم جمعه (أمين شرطة – محبوس)، وشريف رضا أحمد عوض (أمين شرطة – محبوس)، وأحمد محمد سليمان خليل (أمين شرطة – محبوس)، وعلي سعيد إبراهيم أبو المجد (رقيب شرطة – محبوس)، وسعيد محمد غياتي محمد (عريف شرطة – محبوس) و حسام السيد محمد طه عرفه (أمين شرطة – محبوس)، ووليد رجب محمد صالح (أمين شرطة – محبوس)، ومحمد صبحي أحمد سليمان (رقيب شرطة – محبوس)، بالسجن 3 سنوات

كما عاقبت أيمن محمد عبد الشافي (خفير نظامي – هارب)، وعصام عز الرجال علي إبراهيم (أمين شرطة – هارب).بالسجن 5 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، والتحريض ضد جهة عملهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم التحريض ضد وزارة الداخلية، من خلال التخطيط للظهور في إحدى البرامج التليفزيونية، والتحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.