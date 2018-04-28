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ملطف للبشرة من الخيار

صحة وتغذية

قناع من الخيار
قناع من الخيار

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تستخدم الكثير من السيدات حلقات من الخيار لوضعها على العين أثناء انتفاخها، إلا أنه من الممكن أن يتم استخدامه كملطف للبشرة كلها وإليك الطريقة.

المقادير:

½ خيار مع القشر، مقطع.

أوراق نعناع طازجة

2 ملعقة طعام ماء مقطرأو ماء ورد.

3 قطرات من زيت شجرة الشاي الأخضر (متوفر لدي العطار) اختياري.

الطريقة:

اضيفي ملعقة صغيرة من أوراق النعناع إلى فنجان من الماء المغلي ثم تغطى وتترك لعدّة دقائق حتى تبرد

ضعى جميع المكونات فى محضر الطعام (قطع الخيار+أورق النعناع + ماء النعناع و ماء الورد) ، وامزجيهم جيداً للحصول على خليط سلس، صبى الخليط من خلال منخل ذو شبكة رقيقة لإزالة كافة المواد الصلبة.

صبى الملطف فى زجاجة نظيفة بغطاء محكم، واحفظى الملطف فى الثلاجة، يمكن أن تطيل فترة صلاحيته لمدة أسبوع داخل الثلاجة.

استخدميه بوضع القليل منه على قطعة قطن نظيفة وامسحى بها وجهك.

يمكنكِ وضع شرائح الخيار الباردة للتخلص من الهالات السوداء يومياً لمدة 5 دقائق على عينيكِ قبل النوم.


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