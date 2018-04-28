» "وحوي ياوحوي" من آلاف السنين..تعرف عليها؟

28 أبريل 2018 - 11:50 ص

"وحوي ياوحوي اياحا" ، نستقبل بها دائما شهر رمضان واحتفالاته الروحانية ، حيث صارت هذه العبارة من لوازم استقبال الشهر ، لكن هذه العبارة المحفورة في التراث الشعبي لها قصة تاريخية.

تعود القصة إلي أنه بعد انتصار الفرعون أحمس على الهكسوس بتشجيع من أمه الملكة "اياح حتب" ، و اياح معناها القمر قي اللغة المصرية ، حيث خرج الشعب يحي الملكة اياح حتب أم الملك أحمس بهتافاته "واح واح إياح" :تعيش تعيش إياح.

ومع الزمن الكلمة صارت وحوى يا وحوى إياحه وصرنا نقولها احتفالا برمضان.

يذكر أن الأغنية الرمضانية " وحوي يا وحوي" كتبها الشاعر حسين حلمي المانستيرلي ، ولحنها وغناها أحمد عبد القادر ، والذي عمل في الإذاعة المصرية عام 1943 .

كما أن الإذاعي وجدي الحكيم أشار في قاموسه الإذاعي إلي أن عبد القادر كان من كبار الملحنين ، حيث أوكلت إليه الإذاعة وقتها صناعة 3 أغنيات رمضانية منها : " وحوي يا وحوي" ، و " رمضان جانا" ، والتي أعطاها لصديقه محمد عبد المطلب ، واكتفي بـ "وحوي" ، والتي صارت من أشهر الأغاني الشعبية لاستقبال رمضان.