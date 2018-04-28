منع منصور أبو جبل و10 شرطيين من التصرف في أموالهم

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، أمين الشرطة منصور أبوجبل و10 آخرين 3 سنوت ومعاقبة متهمين آخرين 5 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، والتحريض ضد جهة عملهم.

كما قررت المحكمة منع جميع المتهمين من التصرف في أموالهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم التحريض ضد وزارة الداخلية، من خلال التخطيط للظهور في إحدى البرامج التليفزيونية، والتحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.


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