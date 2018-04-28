بشرى عن صورتها مع ممثل بورنو: "عادى"

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علقت الفنانة بشرى، على الجدل الذى أثارته بسبب صورة نُشرت لها بصحبة ممثل "أفلام بورنو"، قائلة: "أنا أعرفه منين، هو أنا هتفرج على أفلام بورنو؟!".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية سمر يسري، مقدمة برنامج "أنا وأنا"، المُذاع عبر فضائية "أون إي": "اتصورت معاه في قاعة سينما قدام الناس، وكنا محتشمين في لبسنا، ومفيش أي عيب أتصور معاه".

وأضافت قائلة: "هو  إنسان وصوري معاه أمر عادي، اختياره مش بحبه، لكن إحنا ملك الناس كلها".

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