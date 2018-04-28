30 لاعبًا بقائمة الأهلي بمهرجان اعتزال "الكابيتانو"

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حسام غالي
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يصطحب الجهاز الفني بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدرى 30 لاعبًا خلال رحلتهم إلى الإمارات لخوض مباراة أياكس الهولندى المُقرر لها 11 مايو المقبل على ملعب هزاع بن زايد بإمارة العين، فى مهرجان اعتزال حسام غالى قائد الفريق.

ويسافر الأهلي للإمارات يوم 11 مايو ثم يعود للقاهرة لاعبو الفريق غير المُقيّدين أفريقيا، على أن  تسافر  باقي البعثة لأوغندا مُباشرة لخوض مباراة كمبالا يوم 15 مايو في الجولة الثانية لدورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وكان مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، قرر إسناد مهمة رئاسة بعثة الفريق للمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة.


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