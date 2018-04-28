  • السبت 28 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:08 م
بحث متقدم
السيسي

لفتة إنسانية من السيسى بالندوة التثقيفية

ارشيفية

موظفو«الجزيرة» يضربون عن العمل

«أبوتريكة» يقرر عدم العودة لمصر

تأييد إلغاء التحفظ على أموال« أبوتريكة»

بالصور.. صلاح يشارك فى فوز ليفربول على هدرسفيلد

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وستوك سيتي

"غل" ينفي علاقته بكتاب لمستشاره السابق خلال فترة رئاسته

عبد الله جول يعلن عدم ترشحه للانتخابات بتركيا

ممدوح إسماعيل

نائب الأذان للإخوان : لا لترويج المخدرات

محاكمة فض رابعة

الإعدام لـ 6 من عناصر الإخوان وبراءة 47 متهما

أحمد فتحي سرور

سرور يكشف كواليس طرده لـ"محمد مرسى" من البرلمان

ماردونا ينفى كره لميسى

"الفجيرة" الإماراتى يقيل الأسطورة مارادونا

الرئيس السيسي

السيسى: "اصحوا يا مصريين"

المنيا

مستشار رئيس الوزراء للمصابين والشهداء يزور المنيا غدًا

قبلي وبحري

محافظة المنيا
محافظة المنيا

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

وفد من ضمان جودة التعليم فى زيارة لـ"فنون جميلة المنيا"

#

جامعة المنيا تحصد 4 جوائز بمسابقة «إبداع 6»

#

رئيس وزراء إثيوبيا يصل مصر

#

رئيس وزراء إثيوبيا يزور القاهرة الأسبوع المقبل

مستشفى

الصحة

النواب

لجنة

مجلس

 يقوم اللواء محمد عبد المنعم  مستشار رئيس الوزراء لشئون ملف الشهداء والمصابين بزيارة إلى محافظة المنيا يعد ظهر غدٍ الأحد حيث يلتقى بعدد  كبير من أسر الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة والمدنيين وذلك بقاعة اللواء حسن حميدة بديوان عام المحافظة.

 وقال اللواء عصم البديوى محافظ المنيا، إن قد التقى مطلع الشهر الجارى بمسئول ملف الشهداء والمصابين برئاسة مجلس الوزراء، وبحث عدد من المشكلات والموضوعات وإتاحة فرص عمل لأبناء أسر الشهداء من أبناء محافظة المنيا، وتقديم أوجه الرعايا الاجتماعية والتعليمية والصحية والمالية للشهداء وذويهم خلال الفترة المقبلة باعتبار أن الشهداء والمصابين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء للوطن والدفاعن أمنه واستقراره.

أ

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قصة مرض حفتر وعودته الغريبة ومستقبل أحلامه العسكرية

جمال سلطان

المشروع الإسلامي.. "حقيقي" أم "دعائي"؟!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

ماذا يقصدون بالإسلام السياسي؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

تصفية "البطش" .. رسالة البلطجة مجددا ً !

د. حسام عقل

النتيجة على "مفيش".. وطلع "فنكوش"!!

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» حبس قاتل طالب هندسة النزهة 15 سنة
» "صلاح" يقود هجوم "الريدز" أمام ستوك سيتى
» سؤال جريء من غادة عادل لـ"ساموزين"
» العثور على أكبر مجزرة جماعية للأطفال في التاريخ
» الشهيد البطش يتلو القرآن قبل اغتياله
» "وحوي ياوحوي" من آلاف السنين..تعرف عليها؟
» الأغذية الطبيعية التي تجعل شعرك "طويل وناعم"
» الأهلى يستأنف تدريباته عقب خسارة القمة
» "مرتضى" يشطب بعض أعضاء الزمالك
» خاشقجي : هذا الشخص " كريه" لكن كلامه صحيح
» الإيرانيون مبهورون بأغاني مطربة إسرائيلية

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما