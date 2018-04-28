مستشار رئيس الوزراء للمصابين والشهداء يزور المنيا غدًا

28 أبريل 2018 - 12:14 م

يقوم اللواء محمد عبد المنعم مستشار رئيس الوزراء لشئون ملف الشهداء والمصابين بزيارة إلى محافظة المنيا يعد ظهر غدٍ الأحد حيث يلتقى بعدد كبير من أسر الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة والمدنيين وذلك بقاعة اللواء حسن حميدة بديوان عام المحافظة.

وقال اللواء عصم البديوى محافظ المنيا، إن قد التقى مطلع الشهر الجارى بمسئول ملف الشهداء والمصابين برئاسة مجلس الوزراء، وبحث عدد من المشكلات والموضوعات وإتاحة فرص عمل لأبناء أسر الشهداء من أبناء محافظة المنيا، وتقديم أوجه الرعايا الاجتماعية والتعليمية والصحية والمالية للشهداء وذويهم خلال الفترة المقبلة باعتبار أن الشهداء والمصابين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء للوطن والدفاعن أمنه واستقراره.