  • السبت 28 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر12:54 م
بحث متقدم
أحمد فتحي سرور

سرور يكشف كواليس طرده لـ"محمد مرسى" من البرلمان

ماردونا ينفى كره لميسى

"الفجيرة" الإماراتى يقيل الأسطورة مارادونا

الرئيس السيسي

السيسى: "اصحوا يا مصريين"

صلاح

مدرب منتخب روسيا يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

الرئيس عبدالفتاح السيسي

ماذا قال السيسى عن توقيع السادات معاهدة السلام؟

الإعلامي جابر القرموطي

تصرف غريب لـ"القرموطي" على الهواء

ارشيف

موعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وستوك سيتي

الكاتدرائية

أسرار هدم كنيسة رسمها فنان مسلم

"نافعة" يكشف معلومات هامة عن "البرادعي"

نافعة يكشف تفاصيل مثيرة عن تفتيشه بمطار القاهرة

شيخ الأزهر

تجميد آيات القرآن الكريم ورد الأزهر.. القصة الكاملة

في اقتحام مركز شرطة بالمنيا..

الإعدام لـ 6 من عناصر الإخوان وبراءة 47 متهما

قضايا وحوادث

محاكمة فض رابعة
محاكمة فض رابعة

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

"النقض" تنظر طعن 296 متهمًا على إدراجهم بقوائم الإرهاب

#

يونيو.. الحكم في طعن 16 متهما محكوما عليهم بالإعدام

#

محاميا «الإخوان» يردان على إعدام «مرسي» و«بديع»

#

"عسكرية أسيوط" تخفف الحكم على 26 متهما بـ«أحداث متحف ملوي»

قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار فرحان بطران، تأييد الإعدام لـ6 متهمين، وبراءة 47 متهمين، في قضية أحداث اقتحام مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا.

وصدر حكم من محكمة جنايات المنيا في 7 أغسطس2017 بمعاقبة 12 متهما بالإعدام شنقا، بعد موافقة فضيلة المفتي، وبالسجن المؤبد لـ110، وبالسجن لمدة 10 سنوات لمتهمين اثنين، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"بأحداث مطاى".

وجاء منطوق الحكم كالآتى: أولا عدم جواز الطعن المقدم من اثنين من المتهمين وهم أحمد رجب وعماد راضي.

ثانيا: سقوط الطعن المقدم من كل من أحمد مجدي ومحمد شتيوي وعزت عبدالحكيم وحسن ياسين.

ثالثا: عدم قبول الطعن المقدم من كل من مبروك زكي ومحمود أحمد شكلا.

رابعا: قبول عرض  النيابة العامة وبعض المحكوم عليهم سعداوي عبدالقادر وإسماعيل خليفة وعلى الشوربجي ومحمد سيد ومحمد عارف ومصطفى محمود شكلا وفي الموضوع برفضه وإقرار عقوبة الإعدام.

خامسا: قبول الطعن المقدم من 3 طاعنين شكلا بتصحيح الحكم المطعون فيه العقوبة باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بها.

سادسا: قبول الطعن المقدم من 59 متهما طاعن شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به بإلزام حاتم أحمد زغلول بالمصاريف الجنائية وإلغاء عقوبة إعادة الشيء لأصله وتغريم كل منهم غرامة تعادل قيمة ما أتلفوه بالنسبة للطاعنين جميعا فيما عدا ما قضى بعدم جواز طعنهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

سابعا: قبول الطعن المقدم من 47 متهما شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم والمحكوم عليه أحمد الشوربجي الذي قضى بسقوط طعنه وقضى ببراءتهم جميعا مما نسب إليهم.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي المقيدة برقم 1842 لسنه 2013 كلي شمال المنيا بعد أن أسندت إليهم اشتراكهم في تجمهر مسلح بتاريخ 14 أغسطس 2013 أمام مركز شرطة مطاي، وقيامهم باقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وارتكابهم جرائم قتل العقيد مصطفى رجب العطار نائب مأمور المركز عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل الضابط كريم فؤاد هنداوي، والشرطي السري علاء محمد حافظ، علاوة على تخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين المحبوسين داخله من الهرب، وسرقة الأسلحة والمهمات الأميرية بداخل المركز.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا تلك الجرائم، انتقاما من قيام أجهزة الدولة بفض الاعتصامين المسلحين برابعة والنهضة، وذلك وفق مخطط محكم أعدته قيادات الجماعة ، كما تضمنت التحقيقات أدلة دامغة ومتعددة تفيد ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات، تنوعت بين مقاطع فيديو مصورة تظهر وقائع القتل والتخريب والعنف، وشهادة الشهود، إلى جانب التقارير الفنية وتحريات الأجهزة الأمنية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قصة مرض حفتر وعودته الغريبة ومستقبل أحلامه العسكرية

جمال سلطان

المشروع الإسلامي.. "حقيقي" أم "دعائي"؟!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

ماذا يقصدون بالإسلام السياسي؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

تصفية "البطش" .. رسالة البلطجة مجددا ً !

د. حسام عقل

النتيجة على "مفيش".. وطلع "فنكوش"!!

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» العثور على أكبر مجزرة جماعية للأطفال في التاريخ
» الشهيد البطش يتلو القرآن قبل اغتياله
» "وحوي ياوحوي" من آلاف السنين..تعرف عليها؟
» الأغذية الطبيعية التي تجعل شعرك "طويل وناعم"
» الأهلى يستأنف تدريباته عقب خسارة القمة
» "مرتضى" يشطب بعض أعضاء الزمالك
» خاشقجي : هذا الشخص " كريه" لكن كلامه صحيح
» الإيرانيون مبهورون بأغاني مطربة إسرائيلية
» مطربة شهيرة تظهر مع ممثل إباحي وتعلق: مش عيب
» رسميا .. إبراهيموفيتش يغيب عن كأس العالم
» سر نقل الطبيب الذي أرشد عن مكان "بن لادن" إلى سجن آخر

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما