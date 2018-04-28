باكستان تنقل "عصفورة" أسامة بن لادن

28 أبريل 2018 - 12:49 م

نقلت السلطات الأمنية الباكستاني، الطبيب شكيل أفريدي، والذي ساعد على رصد تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، قبل مقتله.

وكان "شكيل" قد ساعد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، على رصد مكان "بن لادن"، وقد نقلته السلطات الباكستانية من سجن في شمال غرب البلاد إلى مكان أكثر أمانًا.

وقد حكم علي "شكيل"، بالسجن 33 عاما في مايو 2012، بعد إدانته بمساعدة جماعة إسلامية مسلحة، وهى تهمة نفاها أفريدي.

ويقبع "شكيل" في السجن منذ نحو 7 سنوات بعدما ساعد برنامجه المزيف للتلقيح "سى آى إيه" في تعقب بن لادن، والقضاء عليه.

وكان أفريدي، وهو طبيب جراح سابق يُعتقد أنه في الخمسينيات من العمر، يقبع في زنزانة أنفرادية داخل سجن بيشاور المركزي، بحسب ما قال محاميه قمر نديم لفرانس برس.

وفي 2016، أدى تهديد الولايات المتحدة بقطع المساعدة عن باكستان إلى تخفيض مدة الحكم 10 سنوات، لكن منذ ذلك الوقت تضاءلت الضغوط الأميركية لإطلاق سراحه.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حملته الانتخابية، بأنه سيطلب من باكستان إطلاق سراح أفريدي.

وقال ترامب لمحطة فوكس نيوز في حينه: "أنا متأكد بأنهم سيخرجونه من السجن لإننا نعطي الكثير من المساعدات لباكستان"، مضيفا أن باكستان "تستغلنا كما يفعل الآخرون".

واستدعت تصريحات ترامب ردا لاذعا من باكستان، حيث وصف وزير الداخلية يومها ترامب "بالجاهل"، وأعلن أن "حكومة باكستان وليس دونالد ترامب" من يقرر مصير أفريدى.