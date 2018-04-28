الصياد: هذه دلائل تحول سوريا لمسرح حرب عالمية

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قال إبراهيم الصياد، الكاتب الصحفي، إن كل الدول المتواجدة على الأراضي السورية لها مصالح سياسية وعسكرية واقتصادية، فدولة إيران لها امتدادات شيعية بين قطاعات من السوريين، تساعد على تبرير تدخلها فى الشأن السورى ويلعب حزب الله اللبنانى دورًا مهمًا فى حماية نفوذها.

وأضاف الصياد خلال مقاله الذى نشر بالوفد تحت عنوان "الصراع فى سوريا من ضد من؟"، أن التدخل التركى فى  سوريا من أجل القضاء على المد الكردي  بسوريا  في حدودها الشمالية  لأنه يشكل خطرًا على أمنها القومى ومصالحها السياسية ، كما أن قطر  تشترك مع تركيا فى هذه النقطة، حيث فتحت أراضيها من خلال قاعدة «العيديد» فى انطلاق الطائرات الغربية لضرب الأراضى السورية، فضلاً عن أنه لا يمكن إهمال الدور الإسرائيلي الذى لعب دورًا فى تأجيج الصراع الدولي فى سوريا، عن طريق وقوف إسرائيل في موقف المراقب لضمان خمول الجبهة الشمالية المتاخمة لها المتمثلة في سوريا ولبنان.

وعن التواجد الروسي بسوريا، يشير الخبير الإعلامي إلى أن تدخل روسيا في سوريا، حتى ولو كان تحت شعارات إنسانية أو من أجل مكافحة الإرهاب، خلق أجواء من الحرب الباردة مع الغرب وتحديدا الولايات المتحدة، التى اعتبرت هذا التدخل مساساً بمصالحها فى الشرق الأوسط، وشكلت واشنطن تحالفاً مع بريطانيا وفرنسا لمنع تنامى الوجود الروسى هناك، لدرجة تصور بعض المحللين أن سوريا ستكون مسرحًا لحرب عالمية ثالثة.


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