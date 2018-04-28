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مهاتير محمد يترشح لرئاسة ماليزيا

عرب وعالم

مهاتير محمد
مهاتير محمد

وكالات

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ماليزيا

أوراق

رئاسة

ماهتير محمد

تقدم مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزي الأسبق، اليوم السبت، بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات العامة المقررة في 9 مايو المقبل.

وأفادت صحيفة "فري ماليزيا توداي" المحلية، أن "محمد" (92 عاما) قدم أوراق ترشحه، ممثلا رئيسيا عن المعارضة في مقاطعة لنكاوي، شمال غربي البلاد.

وقررت المعارضة في يناير الماضي، ترشيح الزعيم الأسبق للبلاد لخوض الانتخابات المقبلة، ولاحقا لتولي منصب رئيس الوزراء.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "برناما"، فإن نحو 15 مليون ناخب سيختارون 222 نائبا برلمانيا، و505 أعضاء مجالس إقليمية، لمدة 5 سنوات.

وفي وقت سابق من أبريل الجاري، حل رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق البرلمان، قبل شهرين من انتهاء ولايته الرسمية، بعد أيام من إصدار حكومته قرارا بحل حزب أسسه مهاتير محمد حديثا، بدعوى عدم استكمال أوراق تسجيله.

وعاد "محمد" إلى السياسة منذ عامين معارضا لـ "عبد الرزاق"، الذي يواجه فضائح فساد واتهامات بتمرير مئات ملايين الدولارات عبر حساباته المصرفية بطرق غير شرعية.

وشهدت البلاد نهضة اقتصادية كبيرة إبان فترة حكم الزعيم الأسبق "مهاتير محمد"، والتي بدأت عام 1981، وانتهت في أكتوبر 2003 باستقالته طواعية.



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