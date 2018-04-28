سعد الدين إبراهيم: هذه وظائف المقاهي البلدية تاريخيا

28 أبريل 2018 - 02:03 م

فرق الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية وخبير علم الاجتماع السياسي، بين طرق استمتاع وتنزه الطبقات المختلفة من المجتمع المصرى، مشيرًا إلى أن الميسورين لهم أنديتهم الرياضية والاجتماعية وللفئات المهنية الرئيسية نقاباتها التى تضم مقرات أندية لأعضائها، بينما للشريحة الوسطى طابع خاص وكيمياء متداولة بينها وبين المقاهى البلدية.

وأضاف إبراهيم خلال مقاله الذى نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "المقاهى البدلية أندية الفقراء"، أنه منذ أواسط القرن التاسع عشر، مع نشأة الطبقة الوسطى فى المُدن المصرية الكُبرى- القاهرة والإسكندرية وعواصم المحافظات- بدأت تظهر المقاهى كأماكن للتجمع، لقضاء أوقات الفراغ واستقبال الأصدقاء ومع التنوع والتباين الطبقى والمِهنى، بدأت المقاهى المتخصصة فى الظهور مثل مقاهى المحامين، والتجاريين، واتخذ شباب ثورة 1919 من مقاهى وسط القاهرة، وخاصة مقهى ريش (Cafe Rich ) محلاً مختاراً لاجتماعاتهم التنظيمية، إلى جانب حانات مدينتى لندن وليفربول، كانت الأماكن التى شهدت ميلاد التحضير للإضرابات والمظاهرات والثورات.

ومضى خبير علم الاجتماع قائلا: "المقهى البلدى كانت له وظائف اجتماعية وسياسية مهمة على مر تاريخ مصر الحديث. فهو الملجأ الدائم لمَنْ لا ملجأ ولا مِنبر له. وهو ما يُفسر كثرة انتشار المقاهى البلدية، لا فقط فى الشوارع الرئيسية، ولكن أيضًا فى الشوارع الفرعية، وحتى بداخل الأبنية التجارية والسكنية".