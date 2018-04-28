المؤبد للمتهم بحرق "حزب الغد"

28 أبريل 2018 - 02:22 م

قضت محكمة جنايات الجيزة، المُنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، معاقبة المتهم إسلام حسن فى إعادة محاكمته، بعد صدور حكم غيابى ضده بالسجن المؤبد فى اتهامه بأحداث حرق مقر حزب الغد، بالسجن المؤبد للمرة الثانية ومصادرة المصاريف الإدارية.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وأمانة سر أحمد صبحى عباس.

ونسب أمر الإحالة إلى المتهمين أنهم بتاريخ 22 يناير، لعام 2013، أشعلوا النيران عمدًا فى مقر حزب غد الثورة، بأن سكبوا مواد محفزة على الاشتعال بالمبنى غير المأهول بالسكان، وأشعلوا النيران فيه، كما سرقوا منقولات من المبنى، وأضروا عمدًا بأموال الغير، واحتجزوا 3 عاملين بالمكان دون وجه حق حتى لا يعوقوا تنفيذ مخططهم الإجرامى.