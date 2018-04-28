موظفو«الجزيرة» يضربون عن العمل

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ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن موظفي قناة الجزيرة القطرية، في لندن، قد قرروا الإضراب عن العمل الشهر المقبل، لمدة 24 ساعة، خارج مقر القناة، وذلك احتجاجًا عن عدم التزام القناة باتفاق للتفاوض على الأجور على أساس سنوي.

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن أغلبية موظفى قناة الجزيرة التليفزيونية الناطقة باللغة الإنجليزية صوّتوا على عمل إضراب الشهر المقبل احتجاجاً على الأجر والظروف المحيطة بالعمل، كعدم أخذهم استراحات الغذاء، المعترف بها دوليًا.

وأوضحت الصحيفة أن الموظفين المقيمين في لندن سيخرجون لمدة 24 ساعة في 9 مايو المقبل، حيث يخطط الموظفون للاعتصام لمدة يوم خارج مكتب الإذاعة في ناطحة سحاب "شارد" بالقرب من جسر لندن.

وفي السياق، قال مسئولو النقابة في قناة الجزيرة الإنجليزية التي تمولها الحكومة القطرية، إن الشركة فشلت في الوفاء باتفاق للتفاوض على الأجور على أساس سنوي.

ومن جهته، قال بريان كينج، نائب رئيس الاتحاد الوطني للصحفيين: "لقد صبرنا كثيرًا". "لقد كان لدينا اتفاق مع الشركة لمدة ثلاث سنوات على الأجر ولكنهم لم يوفوا ذلك، نحن مدمّرون لأننا نبتعد عن الوظائف التي نحبها، لكن لم يُترك لنا خيار".

وأشارت الصحيفة إلى أن مقر قناة الجزيرة الإنجليزية في الدوحة، يعمل فيه حوالي 130 موظفًا في لندن، وتشمل مسئولياتهم إنتاج قناة الأخبار ما بين الساعة الرابعة والساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش، ولكن من المحتمل أن تتأثر هذه البرامج بالإضراب.

وقال مسئولو النقابة إنهم يتوقعون مشاركة نسبة كبيرة من موظفي قناة الجزيرة الإنجليزية في لندن في الإضراب، بما في ذلك مقدمو البرامج على الهواء ومحررو البرامج والمنتجون الميدانيون والمراسلون ومشغلو الكاميرات والموظفون الفنيون في الأستوديو.

واستطردوا: بعد الإضراب تعهد أعضاء النقابة بتبني سياسة "العمل بالقوة"، بما في ذلك رفض الرد على المكالمات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني خارج ساعات العمل وأخذ فترات الاستراحة المخصصة.

وأردف "كينج": "الصحفيون لا يأخذون استراحة الغداء". "سنأخذ استراحات الغداء".

ونوه مسئولو النقابة بأنهم ما زالوا مستعدين لاستئناف المفاوضات ذات المغزى في أي وقت، وسوف ينظرون في وقف إضرابهم إذا كان هناك فرصة لتحقيق تقدم في اتفاق الأجور.

في المقابل، امتنع مسئولو "الجزيرة" عن التعليق، للصحيفة البريطانية.

جدير بالذكر، أن بعض الدول العربية  قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة الصيف الماضي، وفرضت حصاراً تجارياً على قطر، وأصدرت قائمة تضم 13 طلباً بما في ذلك إغلاق قناة الجزيرة والمحطات التابعة لها. 

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