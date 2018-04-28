جودة يطالب "السيسى" بإصلاح الجهاز الإداري بالدولة

28 أبريل 2018 - 02:36 م

طالب سليمان جودة، الكاتب الصحفي، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الإسراع في إصلاح الجهاز الإداري بالدولة وبشكل خاص في مجال التعليم والبحث العلمي نظرًا لما تشهده المنظومة التعليمية على كل مستوياتها من تدهور ومحاولات للإصلاح ولكن غير مجدية.

وتساءل جودة خلال مقاله الذى نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "الطالب إيهاب حسن"، وذلك خلال استعراضه قصة واقعية لأحد الأدباء المصريين الراحلين والذى يدعى إيهاب حسن وقضى دراسته والباقى من عمره فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية ضاربا عرض الحائط بعودته الى مصر نظرا لسوء إدارة التعليم فيها، قائلا: "فهل يتخلص مشروع التطوير الذى يبشر به الدكتور طارق شوقى من هذه الأمراض التى لازمت البكالوريا زمان، وصاحبت الثانوية العامة هذه الأيام؟! هذا هو السؤال الذى أتمنى أن يجيب عنه الدكتور شوقى بأمانة".

وتابع الكاتب الصحفى فى نهاية مقاله: "يتذكر إيهاب حسن زملاء له من أصحاب العقول الثاقبة فى مصر أيام الدراسة يكتشف أنهم انقسموا ثلاثة أقسام: قسم هاجر وآخر فقد الأمل وثالث قضت عليه البيروقراطية، وهذا على وجه التحديد هو ما يجعلنى أُلح على الرئيس من أجل الوفاء بوعد إصلاح الجهاز الإداري فى الدولة لقد قضى يا سيادة الرئيس، بوضعه الحالي، على ثلث المتفوقين فى البلد".