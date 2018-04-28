26 مايو الحكم بطعن حسن مالك وآخرين لوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية

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قوائم الكيانات الإرهابية

اخبار حسن مالك

حجزت محكمة النقض نظر طعن 56 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بضرب الاقتصاد القومي المتهم فيها حسن مالك وآخرون لوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية لجلسة 26 مايو للحكم.

كانت الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرارا بإدراج 56 فردًا على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات في قضية النيابة العامة رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017 طلبات إدراج إرهاب.

كان النائب العام أحال الإخواني حسن "مالك" وآخرين إلى "محكمة الطوارئ" في القضية رقم 721 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ"ضرب الاقتصاد المصري" عن طريق تهريب العملات الأجنبية للخارج


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