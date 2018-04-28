بني سويف تستعد لرمضان بـ 169 منفذ بيع ثابتًا ومتحركًا

28 أبريل 2018 - 03:13 م

تستعد محافظة بنى سويف لاستقبال شهر رمضان المبارك عبر تجهيزات الأسواق، والشوادر، والشوارع والميادين المختلفة لاستقبال الاحتفالات الرمضانية.

وجه المحافظ شريف حبيب بإجراءات محكمة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع التموينية والأساسية طوال الشهر الكريم عن طريق التوسع في معارض السلع التموينية والغذائية واللحوم بأنواعها، التي يتم بيعها بأسعار مناسبة مع زيادة المعروض منها بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث يجري إقامه معرض أهلا رمضان بالتنسيق مع الغرفة التجارية بميدان المديرية بمدينة بني سويف، بمشاركة العديد من الشركات المرخصة بجانب الشركة المصرية لتجارة الجملة والجمعيات الاستهلاكية لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة (اللحوم بأنواعها- الدواجن - السكر – الأرز - الياميش)، وتم التنبيه على باقي المراكز الستة التابعة للمحافظة بإقامة معارض أهلا رمضان بالمدن ويتم التنسيق بين مديرية التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة لتوفير كافة السلع الغذائية، وخاصة اللحوم والدواجن خلال شهر رمضان بالأسعار المناسبة والمخفضة بجميع فروعها بالمحافظة، حيث يوجد عدد (2) سيارة متحركة تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة تقوم ببيع السلع الغذائية ويتم توجيهها لتغطية الأماكن التي لا يوجد بها منافذ وتم توفير منافذ بيع منتشرة على مستوى المحافظة 20 متحركة و7 ثابتة بمراكز (بني سويف – الواسطي - إهناسيا)، (125) منفذا تابعا لجمعيتي (لبيع السلع التموينية والغذائية)، (2) منفذ تابع للجمعية الاستهلاكية ويجرى التنسيق لإقامة (14) منفذ لبيع اللحوم (شركة مؤمن صبري للاستيراد والتصدير) وسيقوم جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة بتجهيز (5) منافذ فيما سيتم تعديل مواعيد عمل المخابز لتتناسب مع احتياجات المواطنين، ويتم متابعة أرصدة الدقيق بشكل مستمر بالتنسيق مع المختصين بالوزارة للتأكيد على توافر الأرصدة بالكميات الكافية ويتم المرور والمتابعة بصفة مستمرة على المخابز وتحرير المحاضر للمخالفين فضلا عن متابعة المواد البترولية أولا بأول وتوزيع الكميات الواردة منها ولا توجد أية اختناقات حتى الآن، والمواد البترولية بأنواعها متوافرة في جميع المحطات خاصة في موسم حصاد القمح وموقف البوتاجاز يوميا من خلال الإشراف على محطات التعبئة بالمحافظة ومعرفة رصيد الغاز الصب الوارد لتلك المحطات ولا توجد أزمات منذ بداية العام حتى تاريخه، وفي مجال إقامة شوادر لبيع اللحوم الحية: يتم حاليًا التنسيق بين مديرية التموين والتعاون الاستهلاكي وبعض الجمعيات الاستهلاكية التي ترغب في إقامة شوادر لبيع اللحوم الحية.