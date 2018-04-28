بلاغ للنائب العام ضد «الهلباوي» بسبب دعوته للمصالحة

28 أبريل 2018 - 03:51 م

تقدم طارق محمود المحامى، ببلاغ رسمى للنائب العام ضد الدكتور كمال الهلباوى، الإخوانى المنشق، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، لدعوته إلى المصالحة مع جماعة الإخوان بالتنسيق مع التنظيم الدولى فى لندن، بالإضافة إلى ظهوره على القنوات الداعمة للإخوان.

وكان "الهلباوى"، قال إنه تلقى اتصالات من شخصيات تنتمى للاشتراكيين والقوميين وشخصيات سياسية أخرى، رفض الإعلان عن أسمائهم حالياً، أعلنت تأييدها لمبادرته للمصالحة المجتمعية، مع الإخوان والاشتراكيين، وكل من لم يثبت تورطه فى العنف.

ودعا إلى تشكيل مجلس حكماء يضم شخصيات عربية ودولية مشهود لها بالنزاهة، لقيادة وساطة تاريخية فى مصر، تنهى حالة الصراع القائمة بين النظام والإخوان.



