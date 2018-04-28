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ليفربول«صلاح» يتعادل سلبيًا مع ستوك

الرياضة

سنوك سيتي
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المصريون

رمضان صبحى

ستوك

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، نتيجة مباراة ليفربول أمام ستوك سيتي، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ36 من مسابقة الدورى الإنجليزى «البريميرليج».

هذا التعادل السلبى رفع رصيد ليفربول إلى 72 نقطة فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى، بينما ارتفع رصيد ستوك سيتى إلى 30 نقطة وصعد إلى المركز الـ18 فى جدول الترتيب، ولا يزال يواجه خطر الهبوط لدورى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

وشارك محمد صلاح مع نادى ليفربول من بداية المباراة، بينما بدأ مواطنه رمضان صبحى اللقاء على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك بداية من الدقيقة 52 بدلاً من مارتينيز إندى بسبب الإصابة، فيما غاب السنغالى ساديو مانى جناح ليفربول عن المباراة بسبب الإصابة.

وظهر أغلب لاعبى ليفربول فى مباراة ستوك سيتى دون مستواهم المعهود فى ظل حالة الإرهاق التى يعانى منها اللاعبون بسبب ضغط المباريات وانشغالهم بمباراة الإياب فى الدور نصف النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا أمام روما الإيطالى المحدد لها الأربعاء المقبل بملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية "روما"، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز روما بنتيجة 5 – 2.

وأهدر أرنولد فرصة تسجيل هدف ليفربول الأول فى شباك ستوك سيتى بالدقيقة 21، من هجمة منظمة بدأت من البرازيلى فيرمينو الذى مرر كرة طويلة ممتازة من إلى محمد صلاح الذى توغل ومرر لأرنولد أمام المرمى، لكن تسديدة الأخير جاءت ضعيفة، وألغى حكم المباراة هدفاً لدانى إنجز لاعب ليفربول فى الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول بداعى التسلل.

الشوط الثانى شهد سيطرة ليفربول على مجريات اللعب دون تشكيل خطورة حقيقية على ستوك سيتى الذى اعتمد على الهجمات المرتدة من أجل خطف هدف، لينتهى اللقاء بالتعادل السلبى.

وسجل رمضان صبحى ظهوره الـ 40 بمسابقة الدورى الإنجليزى مع ستوك سيتى منذ انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2016 قادماً من النادى الأهلى.

وخاض رمضان صبحى 40 مباراة مسابقة الدورى الإنجليزى، سجل خلالها "هدفين" وصنع مثلهما، كما يستعد لتسجيل الظهور الـ45 مع ستوك سيتى بجميع البطولات، حيث لعب 45 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

 

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