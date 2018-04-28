لن أذكر أماكن التنمية في سيناء حتى لا تُستهدف

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، التحية لأبناء سيناء ولدورهم الوطني الملموس، مؤكدا أننا لا نُحمل أهلنا في سيناء مسئولية أعمال أهل الشر فنحن مدركون تماما أن الإرهاب موجود في سيناء وغيرها.

وقال السيسي، في مداخلة له خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء:"الدولة تقوم في سيناء بتنميتها وقد عرضوا علي خطة كانت توقيتها حتى 2022 وطالبت بتقليل هذه المدة وبالتالي الجهد الذي يقوم به الجيش والشرطة وبالتعاون معكم سننهي هذه المهمة في أسرع وقت".

ولفت الرئيس، إلى أن: "مجالات التنمية تعمل في المناطق البعيدة ولا أرغب في ذكرها حتى لا يتم استهدافها، ويجب أن نضع أيدينا في أيدي بعض، إننا لا نبغي إلا البناء والتنمية والتعمير والسلام".

وتابع: "اسمحوا لي أن أوجه كل التحية والاحترام لشيخ المجاهدين حسن خلف، ففي كل لقاء يتحدث الشيخ حسن يزداد إعجابنا واحترامنا لأهلنا في سيناء، أوجه التحية في شخصك لكل مصري في سيناء شريف وحريص على بلده".

وأضاف: "الحقيقة الفترة صعبة وقاسية وأعلم أن الإجراءات الحالية أنتم تتحملوا معنا فيها، لكن في حال لم نقم بذلك سوف تضيع منا سيناء، وبالتالي أقول ذلك للجيش والشرطة ولأهالي سيناء كلكم على قلب رجل واحد".


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