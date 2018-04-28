موجة حارة تبدأ غدًا يصاحبها عواصف رملية وسيول

28 أبريل 2018 - 04:18 م

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار تبدأ من الغد، وتشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 5 إلى 7 درجات عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، السبت، أن ارتفاع درجات الحرارة سيستمر حتى الأربعاء المقبل على الأقل ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا معتدل ليلا.

وأشار الهيئة إلى أنه يصاحب ذلك نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب وجنوب البلاد، تمتد إلى المناطق المكشوفة والصحراوية من القاهرة وشمال سيناء، ما يؤثر على الرؤية الأفقية على الطرق خاصة الصحراوية منها ويؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وتابع البيان: كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد غدا، وتمتد اعتبارا من الإثنين حتى نهاية الفترة لتشمل باقي سواحلنا الشمالية والوجه البحري والقاهرة، تكون رعدية أحيانا وغزيرة على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء وجنوب البلاد قد تصل لحد السيول هناك.

أما عن درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال ذروة هذه الموجة على السواحل الشمالية الغربية من 30 إلى 32 درجة مئوية، ومحافظات شمال سيناء من 30 إلى 33 درجة مئوية، ومحافظات الوجه البحري والقاهرة من 35 إلى 38 درجة مئوية، ومحافظات شمال الصعيد من 36 إلى 39 درجة مئوية، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء من 38 إلى 40 درجة مئوية.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمسئولين في المحافظات باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات خاصة في المناطق المعنية بالسيول.



