» بالفيديو.. مسجد ليفربول يخصص خطبة الجمعة عن «صلاح»

28 أبريل 2018 - 04:36 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجزء من خطبة أمس الجمعة، بمسجد «ليفربول» ببريطانيا، والتي تم تخصيصها للحديث عن محمد صلاح، مهاجم الريدز والمنتخب الوطني، وتناول فيها الجانب الخلقي والالتزام الديني للاعب ومدى تأثير ذلك ومردوده علي مشجعيه.

وقال خطيب مسجد «ليفربول» في المقطع المتداول: «إننا في حاجة إلى أمثال محمد صلاح كنموذج للمسلم النافع لمجتمعه، والذي يقدم خدمة جليلة للإسلام بأخلاقه واجتهاده مما يصحح صورة الإسلام التي شوهتها الجماعات المتطرفة».

وكان التعادل السلبي حسم نتيجة مباراة ليفربول أمام ستوك سيتي، والتي لم يظهر فيها لاعبو الريدز بالمستوى المعروف عنهم طيلة الموسم الجاري.

هذا التعادل السلبى رفع رصيد ليفربول إلى 72 نقطة فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى، بينما ارتفع رصيد ستوك سيتى إلى 30 نقطة وصعد إلى المركز الـ18 فى جدول الترتيب، ولا يزال يواجه خطر الهبوط لدورى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".



