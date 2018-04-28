44 شهيدًا وأكثر من 7 آلاف مصاب في غزة خلال شهر

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خالد الشرقاوي

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غزة

شهيد

مصاب

الصحة الفلسطينية

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية  في قطاع غزة، اليوم السبت، بأن 44 مواطنًا استشهدوا منذ 30 مارس الماضي على حدود القطاع خلال مسيرات العودة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الإحصائية لم تشمل اثنين من الشهداء الذين تم احتجاز جثمانيهما لدى جيش الاحتلال، بعد أن استشهدا بالقرب من الجدار الأمني على حدود القطاع مارس الماضي.

وأشارت الإحصائية إلى أن 5 من الأطفال من بين الشهداء الـ 44 الذين استشهدوا في المسيرات الحدودية، لافتة إلى أن أكثر من 7 آلاف من مواطنى غزة أصيبوا بجروح مختلفة خلال تلك المسيرات.



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