  • السبت 28 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:10 م
بحث متقدم
أمين الجامعة العربية، أحمد أبوالغيط

"أبوالغيط": مساعٍ خارجية لتبادل أراضٍ مع مصر

البرلمان

رفض برلماني لمبادرة الهلباوي: لا تصالح مع الإخوان

مطر التجمع

لجنة تقصي حقائق تعاين خسائر التجمع الخامس

منير

«الإخوان» مستعدة لأي وساطة محايدة مع النظام

كمال الهلباوي

دعوات لمحاكمة «الهلباوي» ردًا على مبادرته

بوتين والسيسي

روسيا تفتح تحقيقًا في احتجاز 17 من مواطنيها بمصر

النائب العام

أول رد من النائب العام تجاه المقصرين في أزمة الأمطار

الدولار

الدولار يصل لهذا الرقم في بداية التعاملات المسائية

تشييع شهيد فلسطيني - أرشيفية

44 شهيدًا وأكثر من 7 آلاف مصاب في غزة خلال شهر

عبور قناة السويس

هكذا ردت القاهرة على تحذير واشنطن أثناء حرب أكتوبر

براءة المتهمين في قضية "عبادة الشيطان"

قضايا وحوادث

شاهد.. فوبيا "عبادة الشيطان" تصل لطلاب المدارس
ارشيفية

عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

براءة 12 محاميًا في قضية تيران وصنافير بالقليوبية

#

تغريم 13 شركة أدوية 5 مليارات جنيه في احتكار الدواء

#

جلسة سرية لشاهد الإثبات في "فض رابعة"

#

دعوى قضائية ضد "السيسى" ووزير الداخلية في فض رابعة

الداخلية

مخدرات

براءة

عبدة الشيطان

برأت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله الكيلانى، 15 شابًا وفتاة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عبادة الشيطان".

تعود أحداث القضية عندما داهمت مباحث الآداب بمديرية أمن الإسكندرية، فى أبريل عام 2017،  فيلا بمنطقة الكينج مريوط بالإسكندرية، بعد ورود معلومات عن قيام عدد من الشباب بتعاطي المخدرات وإقامة حفلات للجنس.

وكشفت تحريات رجال المباحث قيام كل من "كريم"، 26 سنة، و"جمال"، 21 سنة، و"يوسف"، 21 سنة، جميعهم طلاب، و"أحمد"، 27 سنة، محاسب، يقومون بتكوين شبكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحفلات عبادة الشيطان وتعاطي المواد المخدرة.

وأكدت مباحث الآداب بقيام طالب بإدارة شبكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحفلات تعاطي المواد المخدرة، وعبادة الشيطان، بإحدى الفيلات بمنطقة الكينج، حيث تم إعداد كمين للمتهمين ومداهمة الفيلا وضبط 15 طالبًا وطالبة، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة منها الكوكايين والأقراص المخدرة والهيروين.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة تعاطي المواد المخدرة وإقامة حفلات للجنس الجماعي وممارسة طقوس عبادة الشيطان داخل الفيلا.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كلام جديد للسيسي يستوجب المناقشة

جمال سلطان

المشروع الإسلامي.. "حقيقي" أم "دعائي"؟!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

ماذا يقصدون بالإسلام السياسي؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

النتيجة على "مفيش".. وطلع "فنكوش"!!

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» صحيفة إنجليزية: ما فعله «النني» معجزة
» بالفيديو.. وست بروميتش«حجازي» يهزم نيوكاسل
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وليجانيس
» رد فعل إسرائيل على سماح مصر بدخول جثمان «البطش» لغزة
» مفاجأة سارة لجماهير ليفربول قبل موقعة روما
» بالفيديو.. وزير الخارجية الأمريكي الجديد يصل الرياض
» 5 قتلى بينهم قائد بالجيش في تفجير انتحاري وسط الصومال
» مقتل سعودي بشظايا صواريخ الحوثيين في جازان
» براءة المتهمين في قضية "عبادة الشيطان"
» بالفيديو.. مسجد ليفربول يخصص خطبة الجمعة عن «صلاح»
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عشاء

    08:07 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما