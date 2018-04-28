» مقتل سعودي بشظايا صواريخ الحوثيين في جازان

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التحالف العربي: مقتل 11 ألفًا من "الحوثيين" في اليمن

أعلن الدفاع المدني السعودي اليوم، السبت، مقتل مواطن سعودي نتيجة سقوط شظايا صواريخ أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه مدينة جازان السعودية.

وكتب الدفاع المدني على "تويتر": "تلقى قسم محافظة صامطة التابعة لإمارة جازان بلاغا عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية ونتج عنها وفاة مواطن وتضرر منزلين و3 مركبات".

وأعلن المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض 4 صواريخ أطلقها الحوثيون من الأراضي اليمنية نحو مدينة جازان.

واتهم المالكي الحوثيين بالتعمد في "استهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان" بالصواريخ التي تم اعتراضها صباح اليوم.

وأشار إلى أن "هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الجماعة" بقدرات نوعية.



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