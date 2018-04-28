روسيا تفتح تحقيقًا في احتجاز 17 من مواطنيها بمصر

28 أبريل 2018 - 05:27 م

أعلنت السفارة الروسية في القاهرة اليوم، السبت، التحقق من المعلومات حول احتجاز 17 روسيًا في مصر.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن السفارة الروسية قولها: "تلقينا بيانا من أقاربهم حول احتجاز 17 شخصا من داغستان، بينهم 9 قاصرين".

وقامت البعثة الدبلوماسية بإرسال طلب إلى الجانب المصري، وهي الآن في انتظار التأكيد والمعلومات التفصيلية حول الحادث، بينما أكدت وزارة الخارجية المصرية، أنها لم تتلق بيانا رسميا حول اعتقال داغستانيين في مصر.

وكان مركز "ميموريال" لحقوق الإنسان، قد ذكر في وقت سابق، أن 18 داغستانيا، بينهم 9 أطفال قاصرين، اختفوا في القاهرة في مارس وأبريل.