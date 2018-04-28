  • السبت 28 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:09 م
بحث متقدم
أمين الجامعة العربية، أحمد أبوالغيط

"أبوالغيط": مساعٍ خارجية لتبادل أراضٍ مع مصر

البرلمان

رفض برلماني لمبادرة الهلباوي: لا تصالح مع الإخوان

مطر التجمع

لجنة تقصي حقائق تعاين خسائر التجمع الخامس

منير

«الإخوان» مستعدة لأي وساطة محايدة مع النظام

كمال الهلباوي

دعوات لمحاكمة «الهلباوي» ردًا على مبادرته

بوتين والسيسي

روسيا تفتح تحقيقًا في احتجاز 17 من مواطنيها بمصر

النائب العام

أول رد من النائب العام تجاه المقصرين في أزمة الأمطار

الدولار

الدولار يصل لهذا الرقم في بداية التعاملات المسائية

تشييع شهيد فلسطيني - أرشيفية

44 شهيدًا وأكثر من 7 آلاف مصاب في غزة خلال شهر

عبور قناة السويس

هكذا ردت القاهرة على تحذير واشنطن أثناء حرب أكتوبر

مفاجأة سارة لجماهير ليفربول قبل موقعة روما

الرياضة

ماني وصلاح
ماني وصلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. ليفربول«صلاح» يكتسح روما بخماسية

#

شاهد.. الهدف الثاني لـ«صلاح» في روما

#

بالفيديو.. «صلاح» يسجل هدف التقدم لـ«ليفربول» أمام روما

#

«فرانشيسكو» يعلن تشكيل روما لموقعة ليفربول

أبدى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، ارتياحه الشديد بعد تزايد فرص لحاق السنغالي ساديو ماني، مهاجم الريدز، أمام روما الإيطالي في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال "كلوب"، في تصريحات عقب مباراة ستوك سيتي: «هندرسون عانى من التواء بالكاحل ولكنه استطاع إكمال المباراة، وسنرى لدينا من اليوم إلى الأربعاء وهي ليست مدة طويلة».

وتابع: «جو جوميز أيضًا تحصل على كدمه هو الآخر، والتوى كاحله قليلاً"، مضيفًا: «ساديو ماني سيكون بخير للمشاركة ضد روما».

وعن مباراة ستوك سيتي، أوضح: «كان أداءً مقبولًا اليوم ولكن كان يمكننا اللعب بشكل أفضل لقد بدأنا جيدًا ولكنني سآخذ هذه النقطة».



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كلام جديد للسيسي يستوجب المناقشة

جمال سلطان

المشروع الإسلامي.. "حقيقي" أم "دعائي"؟!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

ماذا يقصدون بالإسلام السياسي؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

النتيجة على "مفيش".. وطلع "فنكوش"!!

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» صحيفة إنجليزية: ما فعله «النني» معجزة
» بالفيديو.. وست بروميتش«حجازي» يهزم نيوكاسل
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وليجانيس
» رد فعل إسرائيل على سماح مصر بدخول جثمان «البطش» لغزة
» مفاجأة سارة لجماهير ليفربول قبل موقعة روما
» بالفيديو.. وزير الخارجية الأمريكي الجديد يصل الرياض
» 5 قتلى بينهم قائد بالجيش في تفجير انتحاري وسط الصومال
» مقتل سعودي بشظايا صواريخ الحوثيين في جازان
» براءة المتهمين في قضية "عبادة الشيطان"
» بالفيديو.. مسجد ليفربول يخصص خطبة الجمعة عن «صلاح»
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عشاء

    08:07 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما