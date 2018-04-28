» مفاجأة سارة لجماهير ليفربول قبل موقعة روما

28 أبريل 2018 - 05:32 م

أبدى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، ارتياحه الشديد بعد تزايد فرص لحاق السنغالي ساديو ماني، مهاجم الريدز، أمام روما الإيطالي في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال "كلوب"، في تصريحات عقب مباراة ستوك سيتي: «هندرسون عانى من التواء بالكاحل ولكنه استطاع إكمال المباراة، وسنرى لدينا من اليوم إلى الأربعاء وهي ليست مدة طويلة».

وتابع: «جو جوميز أيضًا تحصل على كدمه هو الآخر، والتوى كاحله قليلاً"، مضيفًا: «ساديو ماني سيكون بخير للمشاركة ضد روما».

وعن مباراة ستوك سيتي، أوضح: «كان أداءً مقبولًا اليوم ولكن كان يمكننا اللعب بشكل أفضل لقد بدأنا جيدًا ولكنني سآخذ هذه النقطة».



