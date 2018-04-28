» 5 قتلى بينهم قائد بالجيش في تفجير انتحاري وسط الصومال

28 أبريل 2018 - 05:36 م

قُتل 5 أشخاص على الأقل، اليوم السبت، في تفجير انتحاري استهدف مجمعاً عسكرياً في مدينة "جالكعيو" بإقليم "مدق"، وسط الصومال.

ونقلت وكالة "الأناضول"، عن الضابط عبدي أحمد قوله: إن انتحارياً كان يرتدي حزاماً ناسفاً، فجّر نفسه في مجمع عسكري للقوات المشتركة في حي "جرسور".

وأضاف أن التفجير تسبب بمقتل 5 أشخاص بينهم قائد القوات المشتركة في الإقليم وضابط آخر، وأصاب 6 آخرين بجروح، نقلوا على إثرها إلى مستشفى المدينة.

وأشار الضابط أن القوات المشتركة ضبطت بعد الهجوم سيارة يشتبه أنها انتحارية، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية في بيان لها مسؤوليتها عن التفجير، حسب موقع "صومال ميمو" المحسوب عليها.

وقال البيان الذي نشر على الموقع إن عملية وصفها بالاستشهادية استهدفت مجمعا للقوات المشتركة في مدينة "جالكعيو" وسط الصومال.

وأضاف البيان "العملية تكللت بالنجاح وتمكن منفذها من قتل قائد القوات المشتركة العقيد عبدي عبدالله محمود، إلى جانب عدد من العسكريين في القوات المشتركة".

والقوات المشتركة هي قوات متمثلة من إدارتي "بونتلاندا" و"جلمدغ" الفيدراليتين، قوامها نحو أكثر من مائة جندي، تم تشكيلها لضبط أمن إقليم "مدق"، ولفض النزاعات القبلية المتكررة في الإقليم.



