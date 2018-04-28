  • السبت 28 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:09 م
بحث متقدم
أمين الجامعة العربية، أحمد أبوالغيط

"أبوالغيط": مساعٍ خارجية لتبادل أراضٍ مع مصر

البرلمان

رفض برلماني لمبادرة الهلباوي: لا تصالح مع الإخوان

مطر التجمع

لجنة تقصي حقائق تعاين خسائر التجمع الخامس

منير

«الإخوان» مستعدة لأي وساطة محايدة مع النظام

كمال الهلباوي

دعوات لمحاكمة «الهلباوي» ردًا على مبادرته

بوتين والسيسي

روسيا تفتح تحقيقًا في احتجاز 17 من مواطنيها بمصر

النائب العام

أول رد من النائب العام تجاه المقصرين في أزمة الأمطار

الدولار

الدولار يصل لهذا الرقم في بداية التعاملات المسائية

تشييع شهيد فلسطيني - أرشيفية

44 شهيدًا وأكثر من 7 آلاف مصاب في غزة خلال شهر

عبور قناة السويس

هكذا ردت القاهرة على تحذير واشنطن أثناء حرب أكتوبر

5 قتلى بينهم قائد بالجيش في تفجير انتحاري وسط الصومال

آخر الأخبار

تفجير انتحاري بالصومال
تفجير انتحاري بالصومال

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

بدء صلوات قداس «عيد القيامة» في كنيسة «ماري جرجس» بطنطا

#

مقتل المطلوب الرئيسي في اغتيال "الحمد لله"

#

انتحاري يستهدف مقرا للحشد الشعبي بحزام ناسف في كركوك

#

مقتل شخص وإصابة اثنين في حادث لإطلاق النار بأمستردام

تفجير انتحاري

الصومال

حركة الشباب

قُتل 5 أشخاص على الأقل، اليوم السبت، في تفجير انتحاري استهدف مجمعاً عسكرياً في مدينة "جالكعيو" بإقليم "مدق"، وسط الصومال.

ونقلت وكالة "الأناضول"، عن الضابط عبدي أحمد قوله: إن انتحارياً كان يرتدي حزاماً ناسفاً، فجّر نفسه في مجمع عسكري للقوات المشتركة في حي "جرسور".

وأضاف أن التفجير تسبب بمقتل 5 أشخاص بينهم قائد القوات المشتركة في الإقليم وضابط آخر، وأصاب 6 آخرين بجروح، نقلوا على إثرها إلى مستشفى المدينة.

وأشار الضابط أن القوات المشتركة ضبطت بعد الهجوم سيارة يشتبه أنها انتحارية، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية في بيان لها مسؤوليتها عن التفجير، حسب موقع "صومال ميمو" المحسوب عليها.

وقال البيان الذي نشر على الموقع إن عملية وصفها بالاستشهادية استهدفت مجمعا للقوات المشتركة في مدينة "جالكعيو" وسط الصومال.

وأضاف البيان "العملية تكللت بالنجاح وتمكن منفذها من قتل قائد القوات المشتركة العقيد عبدي عبدالله محمود، إلى جانب عدد من العسكريين في القوات المشتركة".

والقوات المشتركة هي قوات متمثلة من إدارتي "بونتلاندا" و"جلمدغ" الفيدراليتين، قوامها نحو أكثر من مائة جندي، تم تشكيلها لضبط أمن إقليم "مدق"، ولفض النزاعات القبلية المتكررة في الإقليم.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كلام جديد للسيسي يستوجب المناقشة

جمال سلطان

المشروع الإسلامي.. "حقيقي" أم "دعائي"؟!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

ماذا يقصدون بالإسلام السياسي؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

النتيجة على "مفيش".. وطلع "فنكوش"!!

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» صحيفة إنجليزية: ما فعله «النني» معجزة
» بالفيديو.. وست بروميتش«حجازي» يهزم نيوكاسل
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وليجانيس
» رد فعل إسرائيل على سماح مصر بدخول جثمان «البطش» لغزة
» مفاجأة سارة لجماهير ليفربول قبل موقعة روما
» بالفيديو.. وزير الخارجية الأمريكي الجديد يصل الرياض
» 5 قتلى بينهم قائد بالجيش في تفجير انتحاري وسط الصومال
» مقتل سعودي بشظايا صواريخ الحوثيين في جازان
» براءة المتهمين في قضية "عبادة الشيطان"
» بالفيديو.. مسجد ليفربول يخصص خطبة الجمعة عن «صلاح»
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عشاء

    08:07 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما