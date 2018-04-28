«بنزيما» يقود هجوم الريال أمام ليجانيس

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أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد ، بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان تشكيل فريقه لمواجهة ليجانيس، المقرر انطلاقها في السادسة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدورى الإسبانى.

ويغيب عن تشكيل ريال مدريد لمواجهة اليوم كل من: "راموس، كريستيانو رونالدو، كارفاخال، إيسكو، ناتشو، وفاران"، حيث قرر زيدان إراحتهم قبل مواجهة بايرن ميونخ، مساء الثلاثاء المقبل، فى إياب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام ليجانيس، كالتالى..

كاسيا، ثيو هيرنانديز ، كاسميرو ، فاييخو، أشرف حكيمي، يورينتي، كوفاسيتش، سيبايوس، بيل، مايورال، بنزيما.


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