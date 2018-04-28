كلام جديد للسيسي يستوجب المناقشة

28 أبريل 2018 - 05:55 م

لعلي لا أكون مبالغا إذا قلت بأن ما ورد في حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أثناء فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة هو كلام جديد يستوجب التوقف أمامه ومناقشته ، ففي بعض ما ورد خلاله رؤية جديدة مغايرة لما تم تدشينه من رؤى حول أزمة مصر وتحدياتها في الفترات السابقة ، كما أن البعض الآخر من كلامه هو تأكيد على معاني سابقة يؤمن بها ولكنها تستوجب المراجعة والنقاش الجدي من أجل صالح الوطن وصالح الشعب وصالح الدولة .



كان لافتا أن السيسي يتحدث ـ لأول مرة ـ عن أن التحدي الذي يواجه مصر وشعبها هو تحد داخلي ، قالها بوضوح : التحدي هو تحد داخلي وليس خارجيا ، كيف يأكل بعضنا بعضا ويقتل ـ أو يموت ـ بعضنا بعضا ، هذا كلام جديد ، وأتصور أنه يضع قدم السيسي على أول طريق الحل الحقيقي للمشكلة الوطنية التي تعانيها مصر الآن ، فلطالما انتشر الحديث السهل والمجاني عن المؤامرات الخارجية وأن أزمات مصر تحركها المؤامرات الخارجية ، وهو كلام دخل فيه كل من هب ودب ، وكل من أراد أن يتزلف وينافق للسلطة ، ووصلت المزايدات فيه لمستويات متدنية من الديماجوجية ، مثل الحديث عن مؤامرة إسرائيلية أمريكية ضد مصر ، بينما التنسيق في أعلى درجاته مع "إسرائيل" والدعم في أقصى درجاته من الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب ، فكيف يمكن أن يستوعب عاقل جدية الكلام عن مؤامرة أمريكية ضد السيسي أو مؤامرة إسرائيلية ، وحتى عند الحديث عن خصومات إقليمية مثل الخلاف مع قطر أو مع تركيا ، فمن تحميل الأمر ما لا يحتمل الحديث عن مؤامرة هنا ، هو خلاف سياسي حاد بين مصر وبين الدولتين ، على خلفية مشكلة الإخوان المسلمين ومشكلات أخرى فرعية ، لكنه لا يرقى ـ أيا كان عمق الخلاف ـ إلى أن نتحدث عن "مؤامرة" تهدد مصر من الدولتين ، نحن بذلك نعطي تأثيرهما في السياسة الداخلية والشأن الداخلي المصري أكبر كثيرا مما يتصور أو يتصل بالواقع ، بل بعض هذا الكلام كان مهينا مصر وقدراتها وحجمها .

الآن يقول السيسي كلاما جديدا ، التحدي داخلي ، التحدي هو في أدائنا نحن وسلوكنا نحن ، حكومة وشعبا ، سلطة ومعارضة ، وقيمة هذا الكلام أنه يدعونا إلى البحث عن صيغ داخلية للخروج من أزماتنا ، وبكل تأكيد أن هذه الصيغ لا يمكن أن تأتي من طرف واحد ، وإنما من جميع الأطراف ، وبالتالي فهي لا يمكن أن تأتي إلا من خلال شراكة وطنية ، تتيح مساحات من العمل والفعل أمام تيارات الوطن المختلفة ، طالما كانت تستظل بالقانون وبالشرعية ، فهل يمكن لنا أن ننتظر من السيسي قرارات شجاعة تمهد الطريق أمام هذا التحول ، طالما اتفقنا على أن الأزمة داخلية وأن حلها داخلي بطبيعة الحال ، هل يمكن أن نشهد مرحلة تخف فيها قبضة الأمن عن الحياة السياسية وعن المجتمع المدني وعن الإعلام وعن الأحزاب وعن النقابات وعن الجامعات ، لكي يتنفس الجميع بشكل صحي وصحيح ، ويشاركوا بجدية ومسئولية في صياغة مخرج للوطن من أزمته وانقساماته الخطيرة ، هل يمكن أن نرى قرارات شجاعة بالإفراج عن آلاف المحتجزين على خلفية إشكالات سياسية ومعارضة ، وأن تكون هناك لقاءات وحوارات مباشرة بين الرئيس وبين قوى المعارضة المختلفة.

المسألة الأخرى التي وردت في حديث الرئيس اليوم ، وهي في السياق نفسه ولكن بطرح تصور مختلف للأزمة الداخلية ، هي قوله أن (التحدي الحقيقي أمام الشعب هو الحفاظ على تماسك الدولة) ، وأنا أقدر الهاجس الكبير الذي يتملك الرئيس من اضطراب أحوال الدولة ، بعد الفترات العصيبة التي مرت بها بعد ثورة يناير ، ولكن تلك كانت مرحلة استثنائية ، ومرت بها كل الشعوب التي مرت بتجارب ثورية ، حتى في أوربا ، وحياة الشعوب تعود لطبيعتها بعد ذلك ، والدولة المصرية قوية بما يكفي ، ولا يتصور أحد أن الدولة في حالة هشاشة تسمح لأي ريح سياسية مهما كانت أن تطيح بها ، الدولة المصرية راسخة وقوية ، وتقديري أن الصيغة الأقرب لتوصيف الأزمة التي نعانيها هي عكس ما طرحه الرئيس في رؤيته هنا ، فالأدق والأصوب ـ في تقديري ـ أن التحدي الحقيقي أمام الدولة هو الحفاظ على تماسك الشعب ، فالدول ، أو بمعنى أدق النظم السياسية ، تتغير وتذهب وتجئ ، لكن الشعب إذا تمزق وانفرط وذهب فلن يعود ولن تبقى هناك دولة ، فالمسئولية ليست للشعب تجاه الدولة ، بقدر ما هي التزام الدولة بالحفاظ على وحدة الشعب ، ولو تأملنا أبعاد هذه الرؤية فالمؤكد أنها ستضعنا أمام صيغة جديدة لأولويات الخروج من أزمة الوطن الحالية ، فالدولة شديدة التماسك ، لكن الشعب مبعثر ومشتت وممزق ويعاني شكوكا متزايدة أمام المستقبل .

لقد لفت نظري في كلمة الرئيس أيضا أنه يوجه خطابه إلى النخبة والمفكرين والمثقفين والإعلاميين ، لتحمل مسئولياتهم تجاه التحديات الداخلية للوطن ، وهذا أيضا كلام مهم ، غير أن الأجواء السياسية والثقافية والإعلامية التي يحياها المفكرون والمثقفون والإعلاميون في مصر هذه الأيام لا تسمح أبدا بالتفاعل مع مثل هذه الدعوة ، ولا بالثقة في أن أجهزة الدولة حاليا مؤهلة للانفتاح أمامها وتقدير ما تتمخض عنه من تعددية في الرؤية وتنوع في الاختلاف ، حتى لو كان هذا الاختلاف مع السلطة ذاتها وتقديراتها .



