  • السبت 28 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:10 م
بحث متقدم
أمين الجامعة العربية، أحمد أبوالغيط

"أبوالغيط": مساعٍ خارجية لتبادل أراضٍ مع مصر

البرلمان

رفض برلماني لمبادرة الهلباوي: لا تصالح مع الإخوان

مطر التجمع

لجنة تقصي حقائق تعاين خسائر التجمع الخامس

منير

«الإخوان» مستعدة لأي وساطة محايدة مع النظام

كمال الهلباوي

دعوات لمحاكمة «الهلباوي» ردًا على مبادرته

بوتين والسيسي

روسيا تفتح تحقيقًا في احتجاز 17 من مواطنيها بمصر

النائب العام

أول رد من النائب العام تجاه المقصرين في أزمة الأمطار

الدولار

الدولار يصل لهذا الرقم في بداية التعاملات المسائية

تشييع شهيد فلسطيني - أرشيفية

44 شهيدًا وأكثر من 7 آلاف مصاب في غزة خلال شهر

عبور قناة السويس

هكذا ردت القاهرة على تحذير واشنطن أثناء حرب أكتوبر

تركيا: أي حل عسكري في سوريا غير قانوني

عرب وعالم

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

إيطاليا: لن نشارك في أي عمل عسكري بسوريا

#

بريطانيا تعلن استعدادها لتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري

#

أول رسالة من شباب تركيا بطلب العودة إلى القاهرة

#

إصابة 26 مهاجرا إثر انقلاب حافلة بتركيا

سوريا

تركيا

انقرة

حل عسكري

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تمسك بلاده بحل سياسي للأزمة السورية، مشيرا إلى أن أي حل عسكري في سوريا سيكون غير قانوني وغير مستدام.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف، في موسكو اليوم السبت، قال جاويش أوغلو إن الدول الثلاث الضامن لعملية أستانا للتسوية السورية، تركيا وروسيا وإيران، مهتمة بتطبيع الوضع في سوريا، لكن أي محاولات التدخل بالقوة في هذه العملية لن تكلل بالنجاح.

وبخصوص العمل في إطار أستانا، شدد الوزير التركي على ضرورة الحفاظ على صيغة أستانا، معبرا عن رفض بلاده لمحاولات عزلها باعتبارها المبادرة الوحيدة ذات الفاعلية في مسار التسوية السورية.

وكما أكد جاويش أوغلو أن تركيا ستواصل العمل من خلالها مؤتمر سوتشي، مشيرا إلى أنه أعطى زخما جديدا لعملية جنيف.

وطالب الوزير التركي الولايات المتحدة بوقف دعم وحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا، مضيفا: "نريد من الأمريكيين أن يلتزموا بوعودهم ويساعدوا على إعادة الأراضي التي لا تزال تخضع للتنظيمات الإرهابية إلى السكان المدنيين".

ولفت جاويش أوغلو إلى أن المهمة الأساسية في سوريا هي محاربة الإرهاب، لكن لابد من التحديد بدقة من هم الإرهابيون قبل تصفيتهم لتجنب سقوط ضحايا مدنيين خلال العمليات، لا سيما في إدلب، حيث يعيش الإرهابيون المنتقلون من مناطق أخرى "جنبا إلى جنب مع المدنيين".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كلام جديد للسيسي يستوجب المناقشة

جمال سلطان

المشروع الإسلامي.. "حقيقي" أم "دعائي"؟!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

ماذا يقصدون بالإسلام السياسي؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

النتيجة على "مفيش".. وطلع "فنكوش"!!

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» صحيفة إنجليزية: ما فعله «النني» معجزة
» بالفيديو.. وست بروميتش«حجازي» يهزم نيوكاسل
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وليجانيس
» رد فعل إسرائيل على سماح مصر بدخول جثمان «البطش» لغزة
» مفاجأة سارة لجماهير ليفربول قبل موقعة روما
» بالفيديو.. وزير الخارجية الأمريكي الجديد يصل الرياض
» 5 قتلى بينهم قائد بالجيش في تفجير انتحاري وسط الصومال
» مقتل سعودي بشظايا صواريخ الحوثيين في جازان
» براءة المتهمين في قضية "عبادة الشيطان"
» بالفيديو.. مسجد ليفربول يخصص خطبة الجمعة عن «صلاح»
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عشاء

    08:07 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما